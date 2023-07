Tesla eigenaren moeten niets van Elon Musk hebben

Het is ook een bijzondere man. En sommige Tesla eigenaren moeten niets van hun oppergod hebben.

Het verschil tussen een gek en een genie is de mate van het succes. En Tesla heeft zo enorm veel succes dat je de excentrieke topman enkel een genie mag noemen. Zo simpel is het natuurlijk ook. Maar zijn de eigenaren van een Tesla een beetje blij mee?

Nou, niet helemaal. Of beter gezegd: helemaal niet. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Bloomberg. Want wat blijkt, Elon Musk is de reden dat mensen hun Tesla toch liever inruilen voor wat anders. Nu zijn er veel meer serieuze EV’s dan enkele jaren geleden, maar toch. Het is opmerkelijk dat de auto’s kennelijk wél bevallen, maar dat ze de topman een dropsleutel vinden. Een dergelijk geluid hoorden we een tijdje geleden al uit een ander onderzoek.

Tesla eigenaren moeten Elon niet

Voor 21,5% van de eigenaren is het de nummer 1-reden om hun Tesla in te ruilen voor iets anders van een merk met anonieme CEO aan het roer. Maak je overigens geen zorgen, want kwaliteitsissues staat gewoon keurig op nummer 2 (18,7%). Maar op nummer 3 staat er weer iets dat tussen de oren zit en niet zozeer met de auto’s te maken heeft. Want 17,8% vind het merk-imago een reden om de auto weg te doen.

Uiteraard is het ook tijd voor de broodnodige en inmiddels befaamde Autoblog-nuance! Want is het net zo dat Tesla-eigenaren het merk zat zijn en kijken naar iets anders? Gedeeltelijk wel, maar een véél groter gedeelte is gewoon lyrisch over hun Tesla. Sterker nog, maar liefst 75% geeft aan sowieso terug te keren naar Tesla voor hun volgende aankoop. De auto waar iedereen op wacht is de Cybertruck (het was een Amerikaans onderzoek), met de Model Y en Model 3 op respectievelijk 2 en 3.

Meer nuance!!!!

En dan hebben we op deze dag nóg meer nuance. Want ondanks dat een groot gedeelte van de eigenaren hun geestelijk vader ene stuk schimmel vindt, zijn ze maar wat tevreden met hun aankoop. De Tesla Model 3 schijnt namelijk enorm betrouwbaar te zijn. De accudegradatie over 160.000 km (100.000 miles dus) is 9%, dat is meer dan acceptabel. Qua betrouwbaarheid zit het ook wel snor, alhoewel afwerking en materiaalgebruik een issue blijft.

Tesla begon eerst natuurlijk als een soort niche-speler als alternatief op een dikke Duitser die dat uitstekend voor elkaar heeft. Tegenwoordig is Tesla goedkoper dan middenklasse merken, dus op zich past daar goedkoop materiaalgebruik en eenvoudige afwerking bij.

Via: Bloomberg