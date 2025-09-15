Elon Musk moet de gevangenis in!

Althans, wij denken dat mensen die de aandelenhandel proberen eerlijk te houden dat best graag zouden willen…

We gaan het weer eens hebben over Elon Musk. Die heeft hem weer eens flink uit de broek laten hangen. Voor een slordige één miljard dollar tikte hij vorige week ruim 2,5 miljoen aandelen Tesla op de kop. Prijsje lag ergens tussen de 371 en 396 dollar per stuk. En jawel hoor, nog voor de beurs open ging, knalde de koers alvast bijna zes procent omhoog. Musk koopt, de rest volgt als makke schapen, zo lijkt het.

Oké, het gaat ons natuurlijk ver boven de pet, maar we kunnen ons voorstellen dat dit wordt gezien als marktmanipulatie. En dan mag je Musk heten tot je een ons weegt, maar daarop staat een flinke straf. Maar ja, Elon koopt gewoon alle sleutels van de bajessen in de VS en loopt overal weer uit. Denken wij.

Alsof dat nog niet genoeg is, blijft het bestuur van Tesla ondertussen druk met het verdedigen van zijn krankzinnige bonuspakket. Een triljoen dollar, oftewel duizend miljard, staat er in de etalage als Elon alle targets weet te halen in de komende tien jaar.

Zelfs de paus vindt Elon obsceen

De chair van Tesla (chairman zal wel weer kwetsend zijn), noemt hem doodleuk een “generational leader”. Ja, generaties na ons mogen vooral uitleggen hoe we ooit dachten dat deze man dé redder van ons klimaat was met zijn elektrische auto’s, terwijl hij ons ondertussen ook met raketten naar Mars probeert te schieten.

Intussen kijkt de buitenwereld er ook naar met opgetrokken wenkbrauwen. Zelfs de paus deed een duit in het zakje. Serieus, als je als techbaas zó groot bent dat de Heilige Vader zich persoonlijk uitspreekt over jouw bankrekening, weet je dat je een apart niveau hebt bereikt.

Volgens de paus is Musk een toonbeeld van hoe obscene rijkdom de waarde van mens, gezin en samenleving ondermijnt. Het zal je gezegd worden, we zijn benieuwd hoeveel weesgegroetjes er nodig zijn om weer in het reine te komen.

Maar eerlijk is eerlijk, Elon Musk blijft het allemaal wel spannend houden en is een zegen voor de stukjestikkers all over the globe. Waar de gemiddelde CEO na werktijd een golfballetje slaat, gooit Musk gewoon een miljard in zijn eigen bedrijf, manipuleert de markt een beetje, roept dat Full Self Driving “echt bijna af is” en test ondertussen of we straks allemaal met een Neuralink-chip in ons hoofd wakker worden.

Love him or hate him, maar saai wordt het nooit.