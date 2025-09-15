Elon Musk moet de gevangenis in!

Althans, wij denken dat mensen die de aandelenhandel proberen eerlijk te houden dat best graag zouden willen…
We gaan het weer eens hebben over Elon Musk. Die heeft hem weer eens flink uit de broek laten hangen. Voor een slordige één miljard dollar tikte hij vorige week ruim 2,5 miljoen aandelen Tesla op de kop. Prijsje lag ergens tussen de 371 en 396 dollar per stuk. En jawel hoor, nog voor de beurs open ging, knalde de koers alvast bijna zes procent omhoog. Musk koopt, de rest volgt als makke schapen, zo lijkt het.
Oké, het gaat ons natuurlijk ver boven de pet, maar we kunnen ons voorstellen dat dit wordt gezien als marktmanipulatie. En dan mag je Musk heten tot je een ons weegt, maar daarop staat een flinke straf. Maar ja, Elon koopt gewoon alle sleutels van de bajessen in de VS en loopt overal weer uit. Denken wij.
Alsof dat nog niet genoeg is, blijft het bestuur van Tesla ondertussen druk met het verdedigen van zijn krankzinnige bonuspakket. Een triljoen dollar, oftewel duizend miljard, staat er in de etalage als Elon alle targets weet te halen in de komende tien jaar.
Zelfs de paus vindt Elon obsceen
De chair van Tesla (chairman zal wel weer kwetsend zijn), noemt hem doodleuk een “generational leader”. Ja, generaties na ons mogen vooral uitleggen hoe we ooit dachten dat deze man dé redder van ons klimaat was met zijn elektrische auto’s, terwijl hij ons ondertussen ook met raketten naar Mars probeert te schieten.
Intussen kijkt de buitenwereld er ook naar met opgetrokken wenkbrauwen. Zelfs de paus deed een duit in het zakje. Serieus, als je als techbaas zó groot bent dat de Heilige Vader zich persoonlijk uitspreekt over jouw bankrekening, weet je dat je een apart niveau hebt bereikt.
Volgens de paus is Musk een toonbeeld van hoe obscene rijkdom de waarde van mens, gezin en samenleving ondermijnt. Het zal je gezegd worden, we zijn benieuwd hoeveel weesgegroetjes er nodig zijn om weer in het reine te komen.
Maar eerlijk is eerlijk, Elon Musk blijft het allemaal wel spannend houden en is een zegen voor de stukjestikkers all over the globe. Waar de gemiddelde CEO na werktijd een golfballetje slaat, gooit Musk gewoon een miljard in zijn eigen bedrijf, manipuleert de markt een beetje, roept dat Full Self Driving “echt bijna af is” en test ondertussen of we straks allemaal met een Neuralink-chip in ons hoofd wakker worden.
Love him or hate him, maar saai wordt het nooit.
Reacties
lpgbarrel zegt
Het enige wat wij als consument kunnen doen… Ach kies zelf maar
banderas zegt
Toch bizar dat je als de rijkste man op aarde (of was dat nu die man van Oracle?) nog steeds zoveel extra nodig moet hebben.
slickrick zegt
Als een CEO aandelen koopt in zijn eigen bedrijf dan is dat een zeer positief signaal voor de markt. Andersom als de leiding juist verkoopt dan hebben ze weinig vertrouwen in de toekomst, m.a.w. follow the money . Musk kocht overigens na sluitingstijd om de markt prijs niet te beïnvloeden , dit zijn zogenaamde dark pools waarin grote spelers aan elkaar verkopen.
13BTurbo-RX8 zegt
Ik denk dat je de term “wij denken” beter kan aanpassen naar “ik denk” . En ben je hier om te praten over auto’s, of politiek? Gezien de laatste artikelen denk ik het laatste. Persoonlijk kom ik niet naar autoblog voor iemands “mening” over onderwerpen wat niets met auto’s te maken heeft. De clickbait titel , en de afbeelding zegt al genoeg hoe jij erover denkt, dat maakt de rest van het artikel voor mij al ongeloofwaardig.
ghengiskhan zegt
En toch reageer je, maw clickbait geslaagd.
OT: ik ben het eens met de paus, dat heeft Elon toch maar mooi voor elkaar gekregen.
mc96 zegt
Begrijp de teneur van het artikel niet goed. Musk koopt voor 1 minjard aandelen in Tesla om zijn vertrouwen in het bedrijf te tonen. Is het weer niet goed.