Tesla wil Elon Musk 860 miljard euro geven

Daar moet Elon Musk wel het één en ander voor gaan doen. En dat is niet opstappen…

We kunnen veel zeggen over Elon Musk, maar niet dat hij het Tesla de afgelopen tijd makkelijk heeft gemaakt. Met zijn hobby’s naast Tesla leek hij juist een negatief effect te hebben op de resultaten van het merk. De raad van bestuur denkt daar echter heel anders over.

Tesla beloont Musk met 860 miljard euro

Nou ja niet meteen hoor. Dat zou ook wel heel gek zijn aangezien de marktwaarde van heel Tesla op de beurs momenteel zo ongeveer op die 860 miljard euro ligt. Nee de raad van bestuur van Tesla legt die 860 miljard euro voor Elon Musk klaar als hij er over tien jaar voor heeft gezorgd dat de beurswaarde in 2035 een slordige 7.310 miljard euro bedraagt. Dat is 7,3 biljoen euro. Of 7.310 duizend miljoen euro. Is maar net wat je makkelijker te behappen vindt…

Een flinke uitdaging want naast de gestegen beurswaarde moeten er voor de beloning ook een miljoen robotaxi’s rondrijden en een miljoen AI-robots zijn afgeleverd. Tesla wil zich over tien jaar hebben omgevormd tot een bedrijf dat vernieuwende technologieën voor veel mensen bereikbaar maakt. Dat moet gebeuren onder de bezielende leiding van Elon Musk zo is de raad van bestuur van mening.

Aandelenpakket van 12 procent

Als hij alle doelstellingen haalt krijgt hij een aandelenpakket van 12 procent van de waarde van Tesla. Dan kom je dus ongeveer op die 860 miljard euro. Samen met de 29 miljard aan aandelen die hij pas verkreeg en wat hij al had, kan hij in 2035 een kwart van het bedrijf in zijn bezit hebben.

Klein hobbeltje moet er nog wel worden genomen. De aandeelhouders van Tesla moeten nog wel even akkoord gaan. Dat is niet persé een gelopen race. Er lopen zelfs nog rechtszaken tegen eerdere beloningen van de grote Tesla leider. Die hoge beloningen waren overigens eerder al reden voor pensioenfonds ABP om niet meer in Tesla te willen beleggen. Wat vinden jullie? Is Musk zijn geld waard, of waren jullie sowieso al klaar met ome Elon?

Foto credit: Gage Skidmore