Groene stroom is helemaal niet zo groen als we denken…
Nederland heeft in de eerste helft van 2025 weer eens ouderwets gekozen voor het motto gas erop en kolen erbij. Terwijl de overheid ons massaal in een elektrische auto pusht, want zo goed voor het klimaat, blijkt de helft van die ‘lekker schone’ stroom gewoon uit fossiele meuk te komen. Kolen, gas, vuil, we gebruiken het allemaal met heel veel liefde.
De totale stroomproductie tikte 64 miljard kilowattuur aan, een nette zeven procent meer dan vorig jaar. Dat klinkt duurzaam, totdat je beseft dat dit vooral komt omdat de gas- en kolencentrales weer harder mochten draaien. Blijkbaar vonden ze dat bij de netbeheerder gezelliger dan wachten tot er een briesje opsteekt in de Flevopolder.
Windmolens hadden er namelijk geen zin in. Op zee viel het nog wel mee maar op land Stonden ze vaker stil dan Brian Brobbey op een voorzet van Mika Godts. En als je een beetje iets van voetbal weet; dat is heel vaak. Zonnepanelen daarentegen deden overigens wel hun best voor de productie van groene stroom, met dank aan de klimaatverandering.
Onze groene stroom is eigenlijk hartstikke smerig
Vooral in het tweede kwartaal scheen de zon zo enthousiast dat het bijna leek alsof de energietransitie in een middag geregeld kon worden. Maar goed, zodra er een wolk voorbij kwam mocht de gascentrale weer in de zesde versnelling.
Gemiddeld leverden de hernieuwbare bronnen zo’n 48 procent van de stroom, echte groene stroom dus. Klinkt mooi op een PowerPoint, maar in het eerste kwartaal zakte dat aandeel tot een schamele 39 procent. Pas toen het weer beter werd in april kon men stoer roepen dat 59 procent uit groene bronnen kwam.
Maar als je denkt dat dit het ergste was, moet je even doorlezen. Ons eigen stroomverbruik ging het afgelopen jaar helemaal niet omhoog, dus die vieze stroom werd voor Jan met zijn korte lul opgewekt. En wat doe je met die overgebleven ‘groene’ stroom? Die stuur je gewoon met bakken tegelijk naar België en Duitsland. Gratis. Voor hen dan. Gelukkig kost stroom ons ook vrijwel niets. Oh, wacht…
Zo draaien de gas- en kolencentrales dus als nooit tevoren en ondertussen rijden we allemaal trots in een stekkerauto op kolenstroom. Je moet er maar zin in hebben om dat groen te noemen, maar hé het oogt lekker progressief op de Europese klimaatborrel.
Dit land is stuk.
Reacties
etiennep zegt
Jullie redactie heeft AI ook ontdekt?
nicolasr zegt
Sterker, wij ZIJN allemaal AI…
erwh zegt
Lekker intelligent stukje weer. Al is 100% van de stroom door fossiel opgewekt, dan nog is elektrisch rijden schoner dan op benzine of diesel. Centrale opwek op fossiel is niet alleen efficiënter, maar ook schoner omdat de verbranding veel optimaler kan verlopen.
Alleen al het elimineren van koude starts (met véél hogere en schadelijkere emissies) is een enorme winst.
Neemt niet weg dat deze petrolhead het natuurlijk ook mooi vind om de 6-cylinder boxer lekker te laten brullen, maar het zal nooit schoner zijn dan elektrisch rijden.
nicolasr zegt
Lees nog eens? Kijken of je de essentie van het artikel dan wél begrijpt!
hardleersbv zegt
Tijd om het op te doeken en onderbuikgevoelblog.nl te gaan noemen. Of gaan we het nog wel over interessante auto’s hebben?
nicolasr zegt
Hoezo onderbuik? Volgens mij zijn dit gewoon feiten toch? En als ik het misheb hoor ik het graag, dan passen we het vanzelfsprekend direct aan.
hardleersbv zegt
Welke feiten? Je haalt twee cijfers aan die je lardeert met eufemismen die niet zouden mistaan in een tweet van Greetje. Je weet zelf ook dat dit hele stuk tendentieus en met een flinke lik “dit land is stuk” is geschreven. Wat wil je er nu precies mee zeggen? Want kennelijk is het niet om op de onderbuik in te spelen, maar dat is echt het enige wat ik hieruit kan halen.
nicolasr zegt
Larderen. Mooie beeldspraak! Kudo’s!
nineelevenheaven zegt
Dit zegt iedereen toch al jaaaaaaaren? Duitsland vond kernenergie maar eng, dus gingen ze massaal over op bruinkool centrales, er liggen over een paar jaar bergen moeilijk recyclebare windmolens en zonnepanelen weg te rotten en het netwerk kan het niet aan. De uitstoot komt niet meer uit kleine schoorsteentjes onder de auto’s, maar uit dikke pijpen bij de centrales.
De energietransitie is geen transitie van uitstoot naar uitstootvrij, maar een transitie van afhankelijkheid van het Midden-Oosten en Rusland naar energie in eigen beheer.
Maar koop vooral een bruinkoolgestookte EV met flinke bandenslijtage en een enorme bak uit de aarde opgegraven metalen en lithium in ’t skateboard.
Vroeger zeiden ze al zoiets als “lood om oud ijzer”