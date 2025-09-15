Groene stroom is helemaal niet zo groen als we denken…

Nederland heeft in de eerste helft van 2025 weer eens ouderwets gekozen voor het motto gas erop en kolen erbij. Terwijl de overheid ons massaal in een elektrische auto pusht, want zo goed voor het klimaat, blijkt de helft van die ‘lekker schone’ stroom gewoon uit fossiele meuk te komen. Kolen, gas, vuil, we gebruiken het allemaal met heel veel liefde.

De totale stroomproductie tikte 64 miljard kilowattuur aan, een nette zeven procent meer dan vorig jaar. Dat klinkt duurzaam, totdat je beseft dat dit vooral komt omdat de gas- en kolencentrales weer harder mochten draaien. Blijkbaar vonden ze dat bij de netbeheerder gezelliger dan wachten tot er een briesje opsteekt in de Flevopolder.

Windmolens hadden er namelijk geen zin in. Op zee viel het nog wel mee maar op land Stonden ze vaker stil dan Brian Brobbey op een voorzet van Mika Godts. En als je een beetje iets van voetbal weet; dat is heel vaak. Zonnepanelen daarentegen deden overigens wel hun best voor de productie van groene stroom, met dank aan de klimaatverandering.

Onze groene stroom is eigenlijk hartstikke smerig

Vooral in het tweede kwartaal scheen de zon zo enthousiast dat het bijna leek alsof de energietransitie in een middag geregeld kon worden. Maar goed, zodra er een wolk voorbij kwam mocht de gascentrale weer in de zesde versnelling.

Gemiddeld leverden de hernieuwbare bronnen zo’n 48 procent van de stroom, echte groene stroom dus. Klinkt mooi op een PowerPoint, maar in het eerste kwartaal zakte dat aandeel tot een schamele 39 procent. Pas toen het weer beter werd in april kon men stoer roepen dat 59 procent uit groene bronnen kwam.

Maar als je denkt dat dit het ergste was, moet je even doorlezen. Ons eigen stroomverbruik ging het afgelopen jaar helemaal niet omhoog, dus die vieze stroom werd voor Jan met zijn korte lul opgewekt. En wat doe je met die overgebleven ‘groene’ stroom? Die stuur je gewoon met bakken tegelijk naar België en Duitsland. Gratis. Voor hen dan. Gelukkig kost stroom ons ook vrijwel niets. Oh, wacht…

Zo draaien de gas- en kolencentrales dus als nooit tevoren en ondertussen rijden we allemaal trots in een stekkerauto op kolenstroom. Je moet er maar zin in hebben om dat groen te noemen, maar hé het oogt lekker progressief op de Europese klimaatborrel.

Dit land is stuk.