Elon Musk niet gelukkig met ’track and trace functie’

Gelukkig is er een oplossing voor. Als Elon Musk 50.000 dollar aftikt, verdwijnt die track and trace functie direct.

Je kunt veel over Tesla zeggen, maar knap is het wel hoe het merk zichzelf in relatief korte tijd in de kijker heeft gespeeld. Ik bedoel, 10 jaar geleden wist nog vrijwel niemand wat een Tesla was en kijk nu eens. Dat heeft Elon Musk knap gedaan.

Wat wil je ook. Tesla is de eerste succesvolle fabrikant van goede elektrische auto’s. Of in elk geval, het rij-gedeelte van de auto’s is over het algemeen goed. Over de kwaliteit van de rest van het product gaan het we het vandaag eens niet hebben, we willen de nieuwe maand graag positief beginnen.

Elon Musk verzint steeds nieuwe functies

Een van de dingen die Tesla en baasje Elon Musk goed doen, is het steeds introduceren van nieuwe functies. Autopilot bijvoorbeeld. Tuurlijk zitten er haken en ogen aan het systeem, maar ze hebben het maar wel mooi als eerste op de auto’s gezet. En het ‘over the air’ updaten van de auto’s, ook zoiets dat dankzij Tesla een vlucht heeft genomen.

Met al die innovaties aan boord, zou je denken dat Musk nieuwe, vindingrijke initiatieven zou omarmen. Dat klopt maar deels. Want sommige dingen vindt hij maar niks. Zoals de ’track and trace’ functie op zijn privéjet.

De jet van Elon heeft een eigen Twitter account

Zoals je weet kun je tegenwoordig van ieder vliegtuig de gegevens real time inzien. Leuk als je wil weten of een vriend of geliefde ergens naartoe vliegt, kun je zien of hij/zij/hen al veilig is aangekomen. Maar je kunt ook de gegevens inzien van privéjets, zoals die van Elon Musk.

En precies dat gebeurt. Een Amerikaanse tiener heeft er een hobby van gemaakt om de vluchtgegevens van de jet van Elon te tracken en die op Twitter te zetten. De jet van Elon heeft zelfs een eigen account; @ElonJet. En daar is de baas van Tesla niet blij mee. Sterker, hij wil dat dit stopt. Kan best, maar dat kost hem 50K.

Musk had de tiener, Jack Sweeney genaamd, namelijk gevraagd of dit account weg kon. “prima”, antwoordde die, “Maar dat kost je wel een Tesla Model 3”. Die eis vond Elon wat te gortig en bood 5000 dollar. Daar was Jack het dan weer niet mee eens en vroeg het tienvoudige, namelijk 50.000 dollar.

Het account bestaat nog steeds

De rijkste man op aarde wilde blijkbaar niet op deze buitensporige eis ingaan en heeft niets meer van zich laten horen. Met als gevolg dat het account nog steeds online is. En vanwege de aandacht in de media is het populairder dan ooit, inmiddels heeft de jet van Elon ruim 260.000 volgers.

Voor Elon Musk lijkt dit een gevalletje ‘goedkoop is duurkoop’ te worden, want zolang hij niets betaalt, blijft het voor iedereen mogelijk om te zien waar hij naartoe vliegt. En Jack Sweeney lacht zich ondertussen de ballen uit de broek. Dat account is inmiddels namelijk meer waard dan die 50.000 dollar waar het allemaal mee begon.

Well played, Jack!