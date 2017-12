Elon Musk over de nieuwe pickup van Tesla

Nog even geduld.

Aan ambities bij Elon Musk geen gebrek. De beste man is met zoveel projecten bezig, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Af en toe geeft de ondernemer updates over één van zijn plannen. Vandaag: de elektrische pickup die in ontwikkeling is bij Tesla.

Het was namelijk al bekend dat er een Tesla-pickup zou gaan komen. De vraag was echter wanneer. Elon Musk heeft daar nu iets meer duidelijkheid over gegeven. In een Twitter-berichtje zegt de Tesla CEO dat de pickup na de Model Y geïntroduceerd zal worden. De Model Y komt op het platform van de Model 3 te staan en moet halverwege 2019 in productie gaan.

Musk zegt dat het idee voor een elektrische pickup al bijna vijf jaar in zijn hoofd speelt. Daarnaast geeft de ondernemer aan niet te kunnen wachten met het bouwen van de auto. Qua grootte zal de pickup ongeveer het formaat van een Ford F-150 krijgen, aldus de CEO op Twitter. “Misschien iets groter om een echte gamechanger te zijn”.