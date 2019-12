Elon Musk praat over het formaat van zijn CYBRTRK

Maakt formaat uit?

Al 250.000 mensen hebben een handtekening gezet onder een (afzegbaar) koopcontract voor een Tesla CYBRTRK, maar bij sommigen daarvan is de angst opeens toegeslagen: past de joekel van een pickup wel in hun garage? Vastgoed is immers duur in Hipsterville, Starbucksia. Hoe groot is dat wigvormige ding eigenlijk? Op de eerste plaatjes van de CYBRTRK in het wild die inmiddels op de sociale media zijn verschenen, lijkt het ding reusachtig te zijn.

Cybertruck in the wild near LAX pic.twitter.com/E4FW4KCkgS — codysimms (@codysimms) December 8, 2019

Gelukkig is de Muskias ook altijd actief op de sociale media. De visionair maant zijn discipelen tot rust en kalmte, want volgens hem hoeven ze zich geen zorgen te maken. Met de luchtvering in de laagste stand heeft de CYBRTRK volgens hem een hoogte van 75 inches, en dat vertaalt zich naar exact een @jaapiyo in centimeters. Dat gaat dus meestal geen probleem zijn, maar hoe zit het dan met de lengte en de breedte?

Musk doet geen harde uitspraken, maar zegt opvallend genoeg wel dat het ‘definitieve design’ van de CYBRTRK nog wel wat kan krimpen. De lengte kan nog met liefst zes inches verkort worden en de breedte kan ook nog wel een inch minder worden. Musk claimt dat dit verder niet ten koste van de binnenruimte noch de functionaliteit zal gaan.

We can prob reduce width by an inch & maybe reduce length by 6+ inches without losing on utility or esthetics. Min height is below 75 inches when air suspension set to low. Will post exact number soon. — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2019

Geen zorgen dus, je kan gewoon vast bestellen. Maar waar wij vooral door getriggered worden: wat bedoelt Musk toch met de term ‘definitief design’…?