Justice? Rechter doet uitspraak in Musk versus pedo guy

Vrouwe Justitia moest weer aan de bak. Maar deed ze deze keer wel haar blinddoek af?

Kleurrijke knakker Elon Musk is geen man die zich laat vangen door conventies. Dat is aan een kant mooi, want daardoor heeft hij de cojones om zijn eigen vermogen te steken in dingen als een nieuw automerk, commerciële ruimtevaart en het koppelen van het menselijk brein aan artificiële intelligentie. Het heeft in geval van Musk echter ook een schaduwkant, want soms verliest de grootindustrieel zich in potsierlijke publieke fitties waarbij hij een beetje ‘onaangepast’ overkomt.

Tot op zekere hoogte moeten we dergelijke ‘echtheid’ wellicht waarderen en omarmen, maar Vernon Unsworth vond het toch minder prettig toen hij ten overstaan van de hele wereld werd uitgemaakt voor ‘pedo guy’ door Musk. Het hele voorval speelde zich af rondom het drama in Thailand waarbij een groepje voetballers vast kwam te zitten in een met water onderlopende grot. Musk wilde zijn expertise aanwenden om de koters te redden, naar verluidt ook om daarmee lekkere PR te scoren. Toen Unsworth, als duiker betrokken bij de reddingsoperatie, de plannen van Musk echter afdeed als een stomme PR-stunt ging het mis. Musk noemde Unsworth zoals gezegd een ‘pedo guy’ en schakelde vervolgens ook nog een ex-crimineel in om retroactief bewijs te vinden voor deze boude claim.

Bewijs vond Musk echter niet, een dikke rechtszaak op zijn pad wel. Vernon liet het er namelijk niet bij zitten en sleepte de Muskias voor de rechter, om een schadevergoeding van in totaal zo’n 190 miljoen Dollar los te peuren. Al eerder schreven we dat Elon voor het hekje aangaf dat hij even geen cent te makken had om deze eventuele vergoeding te betalen. Opvallend, gezien de beste man een vermogen van tientallen miljarden wordt toegedicht. Andere verweren van Musk behelsden dat hij Unsworth louter had willen beledigen zonder hem inhoudelijk te verwijten dat hij een pedo zou zijn. Tenslotte zou ‘pedo guy’ een gangbaar scheldwoord is in Musks thuisland Zuid-Afrika. Dus dan is het minder erg.

Enfin, niet echt sterke punten zou je wellicht denken, maar toch hoeft Musk geen centje pijn te lijden. De rechtbank oordeelde namelijk dat het hele akkefietje niet meer was dan een ‘ruzie tussen twee mannen die niet serieus te nemen is’. De jury stelde vast dat om over te gaan tot het opleggen van een schadevergoeding vijf punten bewezen zouden moeten zijn over Musks uitlatingen, te weten:

De uitlatingen moeten gemaakt zijn tegen een persoon anders dan Unsworth zelf

De andere persoon zou moeten begrijpen dat de uitlatingen over Unsworth gingen

De andere persoon zou uit de uitlatingen moeten begrijpen dat Unsworth een pedofiel is

De uitlatingen zouden niet waar moeten zijn

De uitlatingen zouden ‘roekeloos’ moeten zijn

Uiteindelijk was het vooral het tweede puntje waarop Musk ontsnapt is. Volgens de jury zou de gemiddelde lezer van Musks vermaledijde Tweet geen idee hebben wie die ‘pedo guy’ dan zou moeten zijn. Zo’n famous anus was de pedo guy op het moment van Tweeten namelijk niet.

Musk reageerde op de vrijspraak door te stellen dat zijn vertrouwen in de mensheid hersteld is. Dat brengt ons naar de moraal van dit verhaal: het is toch belangrijk dat je een beetje fame hebt. Anders kan je je niet eens financieel onafhankelijk procederen op het moment dat een of andere puissant rijke figuur je beledigd. Waarvan akte.

Dank Flyer Bunch voor de tip!