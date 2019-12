Red Bull: “Toppers blijven waarschijnlijk waar ze zitten”

Is de wens de vader van de gedachte?

2020 wordt een raar F1-seizoen. Niet omdat de Nederlandse Grand Prix potentieel voor het eerst sinds 1985 terugkeert, maar vooral ook omdat het een overgangsjaar gaat worden. In 2021 gaat er immers veel veranderen aan de regeltjes en het is de vraag in hoeverre de teams bereid zijn enorm te investeren in een bolide waar je hooguit een jaar profijt van hebt, zeker niet als je een team bent in de Formule 1.5. Natuurlijk zullen Ferrari en Red Bull proberen nog net wat extra’s te vinden om het Mercedes eindelijk lastig te maken, maar als dit niet lukt zal de focus ook bij die teams al snel richting 2021 gaan.

Maar niet alleen qua bolides zal de schaduw van 2021 over het seizoen van 2020 hangen, ook de rijderscarrousel gaat volgens veler verwachting een groot deel van de aandacht opslokken. Van de zes zitjes bij topteams is er voor 2021 nog maar eentje ingevuld, namelijk die van Leclerc bij Ferrari. Bottas en Albon maar vooral ook Vettel, Verstappen en Hamilton zijn vrij om elders emplooi te vinden.

Feitelijk wordt er nu al gespeculeerd over hoe deze situatie zich gaat ontwikkelen. Hamilton praatte onlangs met Agnelli-telg John Elkann, de oudere broer van ons aller Lapo. De Brit lijkt de sleutel van de markt in handen te hebben, want hij zit in het beste team en is de regerend kampioen. Maar je mag toch aannemen dat Max Verstappen ook overal welkom is als hij wil komen winnen. Sommigen zeggen dat mocht Hamilton bij Mercedes vertrekken het voor de zilveren een optie kan zijn om Vettel te halen. Hij is namelijk een Duitser en viervoudig kampioen. Christian Horner schat echter in dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen met wisselingen:

Almost all the top drivers will be without a contract in 2021. But Max is happy here, he fits well with us. We have to give him a good car next year, so that we can keep him. Everyone should stay with the same team for the same money. Leclerc is secure, Lewis is happy where he is, Max is happy. Why would they change?