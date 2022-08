Geen vrouwen in F1 de komende 5 jaar, aldus F1-baas

Er komen voorlopig geen vrouwen in de F1, aldus de mannelijk F1-teambaas.

Het is een heksenketel op het internet tegenwoordig. Daarom moeten ook wij heel erg goed uit kijken met wat wij zeggen.

Voordat je het weet ben je immers extreem populistisch bezig. Met het volgende onderwerp voelen we al aankomen waar het vandaan gaat komen.

Stefano Dominicali

Wat is er aan de hand: Stefano Dominicali heet een groot interview gegeven waarin hij – onder meer – stelt dat er voorlopig geen vrouwen in de F1 zullen rijden. In het kader van inclusiviteit, gender-awereness en politieke correctheid is dat een ‘boude’ uitspraak:

Het is cruciaal dat vrouwen maximale mogelijkheden krijgen om de F1 te bereiken. Daarin zijn we zeer toegewijd. Maar, realistisch gezien, zie ik een vrouw de komende vijf jaar niet de Formule 1 halen. Dat is heel erg onwaarschijnlijk. We moeten kijken wat kunnen doen om het systeem te verbeteren zoals deze nu is. Stefano Dominicali, ziet vrouwen de F1 nog niet halen.

Nu is er al meer aandacht voor dan voorheen. Daarnaast is er zelfs een complete serie, specifiek voor vrouwen, de W Series. Die serie is in het leven geroepen om het aantrekkelijker te maken voor vrouwen om mee te doen aan autosport, helemaal in de single-seaters. Echt een opstartklasse naar de F1 is het echter nog niet.

Vrouwen in F1 gewoon toegestaan

Dat er geen vrouwen meedoen in de hogere regionen van de autosport, wil niet zeggen dat er geen vrouwen zijn toegestaan. Integendeel. Sterker nog, twee maal wist een Italiaanse vrouw de F1 te halen. Maria Teresa de Filippis in de jaren ’70 (5 races) en Lella Lombardi in de jaren ’70 (12 races). Die laatste haalde zelfs een (half) punt.

Ook zijn er veel andere race-klasses waarin vrouwen meedoen en succesvol zijn. Vergeet ook niet dat er slechts 20 stoeltjes in de F1 zijn. Er zijn dus zat vrouwen die (veel) beter zijn dan andere mannen in andere race-klasses. Grote kans dat de broertjes Coronel hun vrouw nauwelijks kunnen bijhouden op het asfalt.

Stuurbekrachtiging

Overigens kan het wel iets makkelijker gemaakt worden voor vrouwen. Want in de opstart-klasses naar de Formule 1, F2 en F3, gaat het vaak mis. Die auto’s zijn relatief groot en zwaar en hebben géén stuurbekrachtiging, terwijl de feature wel aanwezig op een F1-auto. Dat zou het eventueel iets gemakkelijker moeten kunnen maken.

Als laatste denken wij dat stiekem heel veel teams er best in geïnteresseerd zijn. Aan Formule 1 zit namelijk ook een commercieel aspect en met een vrouwelijke coureur kun je een grote nieuwe doelgroep aanboren. De laatste vrouw die nu in de F1 meedeed aan tests was Susie Wolff (de vrouw van). Ondanks een matige DTM-carrière kwam zij terecht bij Williams als testcoureur. Ten opzichte van een bejaarde Felipe Massa kwam zij ongeveer 8 tienden te kort.

