Legendarische F1-coureur eren met special edition: zó moet het

Geen slappe merkdeals: deze speciale editie is gewoon een prachtig eerbetoon aan een legendarische F1-coureur.

F1-teams die hun succes eren op straatauto’s, dat gebeurt vaak genoeg. Zelfs op basis van een coureur in het specifiek. Soms is dat een leuke editie, soms valt dat toch een beetje tegen. De Infiniti FX50S Vettel Edition of de Mercedes A190 Häkkinen Edition schiet te binnen. Vaak is het natuurlijk ook gewoon een beetje gekke marketing die niet echt ergens op slaat.

Lotus

Precies het tegenovergestelde komt Lotus mee vandaag. Sterker nog: de uitvoering van de Emira die een F1-coureur eert is om door een ringetje te halen. En als je een beetje hebt opgelet, weet je dankzij de beschrijving ‘Lotus’ en ‘F1’ vast over wie we het hebben. Nee, het is niet Kimi Räikkönen. Als je de kleurstelling ziet, weet je het helemaal.

Jim Clark

Ja, het is Jim Clark. Kijkend naar de Hall of Fame staat deze in 1936 geboren Schot helemaal niet zo hoog. Twee wereldtitels is niks om je voor te schamen, maar daarmee heb je bijvoorbeeld minder dan Verstappen nu al heeft en net geen vierde van Hamilton of Schumacher. Clark lijkt wat dat betreft meer op Senna: zijn carrière had veel indrukwekkender kunnen zijn als hij niet zo kort had geduurd. Na zijn F1-debuut in 1960 kwam Clark in 1968 op de Hockenheimring om het leven. Zo genadeloos was F1 in die tijd, want we hebben het hier wel over de beginperiode van de sport.

In zijn carrière die slechts acht jaar heeft mogen duren, wist Clark echter veel indruk te maken. Drie wereldtitels is dan lang niet slecht en natuurlijk moest je des tijds echt ballen van staal hebben om überhaupt te rijden in de sport. Clark reed zijn hele carrière voor Lotus en wist van zijn in totaal 72 races er 25 te winnen en bij 32 op het podium te komen. Des tijds was Clark dan ook de meest succesvolle coureur aller tijden. En die statistieken maken de Brit nog steeds één van de beste coureurs ooit. Bovendien was Clark naast de F1 ook actief in vele andere disciplines, het was dan ook een F2-race waar Clark bij om het leven kwam. Kortom: niet alleen iemand die een enorme nalatenschap heeft in de F1, ook iemand die vanaf het begin Lotus op de kaart kon zetten als F1-koning. Want Clark was zeer nauw verbonden met Lotus en de reden dat je de Emira al herkende is omdat de donkergroen-met-gele livery bijna net zo iconisch is als Clark zelf.

Emira Jim Clark Edition

Als Lotus nu ineens op de proppen zou komen met een Eletre Jim Clark Edition zou je toch even diep zuchten. Gelukkig doet het merk dat niet en is het gekozen canvas de Emira. De versie met V6, welteverstaan. En het is ook geen slappe hap, de exclusieve uitvoering voor de Clark Edition is precies wat je hoopt.

Van buiten is de auto gelakt in een kleur die identiek is aan de Lotus-racers van Clark, deze heet dan ook Clark Racing Green. Bovenop krijg je een gele streep die doorloopt in het voorste gedeelte en de grille van de Lotus Emira. Zelfs de gele uitlaten worden overgenomen: de Emira heeft gele eindstukken. Het past goed en het is niet over de top: zo doe je dat.

Uiteraard krijg je her en der wel wat verwijzingen naar het zijn van een Jim Clark Edition op de Lotus Emira, maar dan voornamelijk de badge voorop de deur.

Interieur

De racewagens van Jim Clark werden altijd bijgestaan door rood leer in het interieur. Een verwijzing daarnaar vind je ook in het interieur van de Emira Jim Clark Edition. Grappig genoeg enkel aan de bestuurderskant: de rechterhelft van het dashboard, het stuur, de deurbekleding rechts, de bestuurdersstoel en de middenconsole zijn uitgevoerd in het rood. F1-auto’s zijn immers eenzitters en dus krijg je de rode accenten enkel op de plek waar Clark had gezeten. De passagier moet het doen met een zwarte stoel en een zwart dashboard, maar dan wel met de handtekening van Clark voor je neus.

Limitering

Lotus gaat 60 stuks bouwen van de Emira Clark Edition. De editie kost 115.000 pond in het Verenigd Koninkrijk en 140.000 euro in Duitsland, waardoor de meerprijs ten opzichte van een Emira V6 zo’n 28.000 euro is. Wat de editie in Nederland wordt is niet bekend, maar gezien de vanafprijs van zo’n 185.000 euro voor een Emira V6 in Nederland kan je rekenen op 213.000 euro. Dat zijn veel knaken. Maar dan heb je wel echt een toffe editie.