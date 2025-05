De klapkoplamp is terug dankzij een heel bijzondere nieuwe 911!

Of moet ik zeggen, klapmistlamp?

Komt er een moment waarop Porsche genoeg 911-varianten heeft? Zolang de geldkraan blijft stromen, verwacht ik dat het Duitse merk vrolijk doorgaat met speciale creaties zoals de Spirit 70. Maar is er een variant met net zo’n lange naam als het pakketje dat je op de afbeeldingen ziet? Maak kennis met de Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer.

De flink gepimpte 911 begint zijn leven als 964. Alleen de motor en het monocoque worden meegenomen in de conversie. De bouw begint bij het opfrissen van het chassis. Dit besteedt Singer uit aan niemand minder dan Red Bull Advanced Technologies. Misschien kan papa-Max eens aankloppen voor zo’n onwijs dikke 911 in plaats van een saaie Honda SUV.

Bijzondere motor

Nadat het chassis af is, is het tijd voor de krachtbron. De basis van de 964-zescilinder gaat naar Cosworth. Zij bouwen er een 4.0-liter motorblok van met vier kleppen per luchtgekoelde cilinder en watergekoelde cilinderkoppen en variabele timing. De zespitter trekt door tot 8.000 tpm en ligt natuurlijk in de kofferbak. Het vermogen is 420 pk dat via een zestraps HANDBAK naar de achterwielen gaat.

De fijne krachbron krijgt te maken met wat spulletjes van Bosch. Denk aan de nieuwste generatie ABS, traction control en ESC. Deze hulpjes zullen vast helpen om een minder ouderwets stuurgevoel te krijgen. Wil je dat toch, dan is er een rijmodi genaamd ‘Off’. Je kunt ook rijden in Road, Sport, Track en Weather.

De carrosserie

Na de harttransplantatie is het tijd voor de koolstofvezel koets. Die bouwt Singer dan weer wel zelf en is geïnspireerd door het Super Sport Equipment-pakket dat Porsche aanbood in de jaren ’80 bij de 911 Carrera G-model. Naar gelang je doel met de Singer kan er een spoilertje omhoog komen tijdens het rijden of installeert Singer een grote vaste achtervleugel, een splitter en ook de omhoog klappende lampjes voorop zijn optioneel. Als je dan toch de keuze hebt…

Kiezen uit een sportieve of comfortabele 911 hoeft trouwens niet, als je genoeg geld hebt. Wie geen keuze kan maken, kan ook meerdere bumpers bestellen. Als je dit doet, krijg je er dit sierlijke kistje bij met daarin de extra onderdelen.

Het ‘alles op de wereld is mogelijk’-thema gaat door in het interieur. Kopers mogen zelf een kleurtje aanleveren en aangeven welke materialen ze fijn vinden. Het pastelkleurige voorbeeld dat Singer hieronder geeft, is al een puik idee. Misschien nog een Pasha-ontwerp in de stoelen en dan is ie af. Over de stoelen gesproken: die kun ook bestellen met als doel comfort of sportiviteit. Verder zit er altijd airco, navigatie en Apple/Android-verbinding in de 911 Carrera Coupe. Ook fijn: het schakelmechanisme kan een open-gated shifter worden waarbij het schakelpatroon zichtbaar is.

Singer belooft dat iedere 964-restauratie uniek is. Om de werkdruk een beetje behapbaar te maken, neemt Singer maar 100 klanten aan voor deze ombouw. Alleen deze 100 geïnteresseerden krijgen te weten wat ze betalen. Dat is natuurlijk ook grotendeels afhankelijk van de personalisatie. Liever dit of een wat agressievere 911-restomod?