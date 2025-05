Nieuwe LEGO-sets vallen tegen? Bekende naam komt met rivaal

Wellicht sloegen de nieuwe LEGO-sets toch niet zo in als je wilde, maar hoop is nabij: een bekende naam komt met een nieuwe, LEGO-achtige line-up.

Gisteren kwam LEGO met het nieuws naar buiten dat je weer een hele reeks nieuwe modellen kan kopen. Nou wilde ik geen partypooper zijn als fan van de ‘Icons’-serie (ik ben niet zo’n Technic-fan), maar het valt allemaal wat tegen. Ook de Speed Champions zijn weer geinig, maar niet overtuigend. Misschien heb je hetzelfde na het zien van de line-up. Dan is er goed nieuws. Er komen nog meer ‘LEGO’-sets. Al zijn ze niet van LEGO, maar van een andere bekende naam.

LEGO-alternatief

Het idee van LEGO wordt namelijk vaker ‘gekopieerd’. Dat heeft een reden: LEGO heeft geen patent op hoe hun bouwblokjes werken. Het idee van plastic blokjes die met noppen aan elkaar te plakken zijn, mag je dus gewoon gebruiken. Het wemelt dus van de kopieën, maar dat is geen Aliexpress-grijs-gebied-mentaliteit. Dat mag dus gewoon. De meeste LEGO-kopieerders zijn ietwat onbekende namen, maar zijn vaak wel zo sportief om de verhoudingen qua blokjes identiek te houden aan die van LEGO. Je kan dus LEGO-sets opfleuren met blokjes van andere fabrikanten en vice versa.

Hot Wheels Brick Shop

Nu gaat een bekende naam dus ditzelfde proberen en de naam in kwestie is… Hot Wheels! Ja, het bedrijf dat in alle soorten en maten miniatuurauto’s uitbrengt gaat nu ook LEGO-sets uitbrengen. Onder de noemer Brick Shop debuteren zeven auto’s in blokjesvorm. Deze worden verdeeld onder drie ‘series’: Speed, Elite en Premium.

Speed

De Speed-modellen van de Hot Wheels Brick Shop zijn vergelijkbaar met de Speed Champions van LEGO. Deze zijn in schaal 1:32, gemiddeld zo’n 15 centimeter lengte voor een auto dus. Hot Wheels maakt er direct werk van dat de auto’s bestaan uit vele op maat gemaakte onderdelen. Enerzijds is dat voorkomen de magie van LEGO, maar anderzijds maakt het de modellen wel herkenbaar. De drie auto’s in kwestie zijn de Maserati MC20, Cadillac GTP Hypercar en een aangepaste Camaro uit ’69. Beschikbaar in standaardvorm of met kleine aanpassingen die voor elke auto uniek zijn. De adviesprijs voor de Speed-serie is 19,99 dollar.

Elite

Dan de mooie sweet spot van de Hot Wheels Brick Shop, de Elite-serie. Dit gaat om modellen in de schaal 1:16, een lengte van zo’n 25 centimeter afhankelijk van de auto. In deze grootte wordt snel duidelijk dat het uitpakt om veel onderdelen op maat te maken, want de auto’s in kwestie zijn onmiskenbaar. Het gekozen drietal is een Acura NSX (NA1), een Chevrolet Corvette Grand Sport (C2) en een Chevrolet Pickup met surfboards. Ook is hier gelet op functionaliteit, met openslaande deuren, motorruimtes en in het geval van de NSX werkende klapkoplampen. De Elite-modellen kosten 49,99 dollar en dat is een puike prijs voor deze toch wel goed uitziende middenklassers. Ook voor dit drietal geldt dat je kleine modificaties krijgt.

Premium

De klapper is de Premium-editie van de Hot Wheels Brick Shop en dat omvat momenteel maar één auto. Zeker niet de minste, overigens: een donkerblauwe Mercedes 300 SL. De sportwagen van Mercedes is weergegeven in de schaal 1:12 en is daarmee 37 centimeter lang. Uiteraard kloppen alle details, zoals uiteraard de openslaande vleugeldeuren. Net als bij alle andere modellen kan je de 300 SL omtoveren in een raceversie dankzij extra modificaties. De SL is de duurste uit de serie met een prijs van 120 dollar, maar het is een gaaf model. De lol van LEGO is grotendeels het bouwen, en daarna heb je een goed lijkende replica voor op je plank.

Momenteel staan alle Brick Shop sets op uitverkocht, maar dat zal om de pre-orders gaan. Beschikbaarheid per land weten we niet, dus houd de speelgoedwinkels of de website van Brick Shop goed in de gaten.