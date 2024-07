Zoveel verdient kersvers F1 coureur Brad Pitt

Een carrièreswitch kan lonend zijn, zeker als je Formule 1 coureur wordt. Dit verdient kersvers F1 coureur Brad Pitt.

Autominnende flimliefhebbers vallen volgend jaar met hun benzinesnuivende neusjes in de boter. Er komt namelijk weer een epische film aan over de racerij. Na Johnny Deerfield, Le Mans, Grand Prix, Driven, Rush en natuurlijk Ford versus Ferrari, is het de beurt aan ‘F1’. De naam was lang een goed bewaard geheim. Maar men is dus niet echt voor creatief gegaan en houdt het simpel met de wereldwijd bekende cijfer-lettercombinatie.

Het betekent ook dat twee nieuwe sterren hun debuut zullen maken in de koningsklasse. En dat voor rookies, op al wat oudere leeftijd. Idris Damson is 32 jaar. Hij is het jonge talent dat begeleid wordt bij zijn eerste stappen in de sport door Brad Pitt. Die is inmiddels 60. Van de trailer krijgen we al wat Driven-vibes.

De auto zou niet snel zijn op de rechte stukken, dus moeten ze harder gaan in de bochten. En daarom moet ook maar de veiligheid een beetje opgeofferd worden. Stoer allemaal, maar zo werkt het natuurlijk niet meer in de F1. Eigenlijk al niet meer sinds de 70s of hooguit vroege 80s.

Maar goed, het zal vast een bombastisch spektakel worden met Jerry Bruckheimer aan het roer. De man achter Bad Boys, Top Gun, Days of Thunder en andere actieknallers weet daar wel raad mee. Misschien zit er zelfs nog een cameo in voor Cole Trickle #IYKYK.

Maar goed, zo’n nieuwe baan komt natuurlijk ook met nieuw salaris. En dat is volgens Manners.nl 30 miljoen Dollar. Daarmee komt Pitt direct de top-5 binnen van beste betaalde F1 coureurs. Alleen toppers als Verstappen, Hamilton en Leclerc verdienen meer, dan wel hetzelfde. Zou jij op die leeftijd nog achter het stuur kruipen voor een dergelijk bedrag? Of ben je blij als je rijbewijs verlengd wordt bij het CBR? Laat het weten, in de comments!