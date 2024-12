Welke F1-coureur reed de meeste schades in 2024?

Met andere woorden, welke F1-coureur heeft zijn team het meeste geld gekost?

Het jaar is bijna ten einde en dat betekent lijstjes. Daarin maken we de balans op betreffende alles en niets. Zo horen we binnenkort vast en zeker waar de meeste files stonden, welke auto’s het meest opleverden op de occasionmarkt en welke kleur de nieuwe Opel Corsa van de gemiddelde postbode is.

Ook in de Formule 1 zijn er genoeg lijstjes te maken. Welke F1-coureur heeft de meeste punten bij elkaar gesprokkeld bijvoorbeeld. Of welke F1-coureur heeft de meeste rondjes aan de leiding gereden.

Of zoals nu, welke F1-coureur heeft de meeste schades gereden en was dus het duurst voor zijn team?

Welke coureur reed de meeste schades in 2024?

De uitkomst is een flinke opsteker voor de coureur die de meeste schades heeft gereden. Want verder werd hij in werkelijk alles overklast door zijn superieure teamgenoot. We hebben het inderdaad over Sergio Perez, de Mexicaan crashte zijn auto vaker en duurder dan alle anderen.

Het rijgedrag van Checo kostte Red Bull de lieve som van €4.623.000. Gelukkig neemt hij veel Mexicaans sponsorgeld mee, anders was er oprecht geen enkele reden meer om hem bij het team te houden. Of zou hij iets weten van Helmut Marko dat nooit naar buiten mag komen? Ach, we zullen het nooit weten.

Op de tweede plek komt Alexander Albon van Williams met €4.444.000 aan schades en de top drie wordt gecompleteerd door George Russell van Mercedes. Hij kostte zijn team €3.165.000 aan onnodige schadeposten. Max Verstappen staat op een plek die hij lang niet heeft gehaald, namelijk de vijftiende. Hij botste in totaal voor €866.000 uit de strijdkas van Red Bull.

Dat het ook foutloos kan, bewijst Pierre Gasly van Alpine. Deze F1-coureur heeft geen enkel krasje op de auto gezet en kostte derhalve precies 0 euro aan schades. Zo kan het dus ook Checo. Bovendien staat hij slechts 2 plekken achter de Mexicaanse F1-coureur.

Benieuwd naar volgend jaar!