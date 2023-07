Mol en Plooij mogen blijven bij Ziggo

Goed nieuws voor Mol en Plooij: ze mogen blijven!

Op dit moment hebben wij de eer dat we alle races in Nederland kunnen kijken via Viaplay. Ze hebben een iets andere benadering om de sport te verslaan in vergelijking met Ziggo.

Waar Ziggo de gezellige familie was met fanboys aan tafel, is Viaplay veel nuchterder met fanboys aan tafel. Ook het commentaar is een tikkeltje eentonig.: “Kijk deze Lando Norris ultra laat remmen in zijn oranje McLaren”.

Of, zoals @edge het heel mooi samenvatte:

Rick Winkelman heeft al eens wat vrije trainingen van Olav Mol overgenomen. Echt een hele fijne vent om naar te luisteren. Hij praat wat minder sensationeel dan Olav Mol, maar daarvoor krijg je een flinke bak aan inhoudelijke kennis terug. Ik denk niet dat ik snel terug zou wisselen naar Nederlands commentaar nu ik Alex Jacques en Jolyon Palmer/James Hinchcliffe op F1 Live gewend ben, maar voor iedereen die met Nederlands commentaar is dit echt een mega verbetering ten opzichte van Melvin en Nielson die nog saaier zijn dan de gesproken versie van een wikipedia-pagina over het pantoffeldiertje. Edge, kent zijn Wikipedia-pagina’s.

Ziggo op de loer

Olav Mol heeft een grotere vocabulaire en meer intonatie in zijn stem, plus toch een rugzakje aan extra kennis en dat merk je gewoon als je naar een race zit te kijken. Nu Viaplay de grootst mogelijk moeite heeft om de broekriem aan te halen, ligt Ziggo op de loer om de rechten terug te halen.

Afgelopen konden we melden dat Olav Mol en Jack Plooij NIET terug hoefden te komen. Hun moment zou voorbij zijn. De oude programma-baas de het huidige format bedacht, is inmiddels weg. Maar wat blijkt: de geruchten zijn niet correct! Dat meldt TotaalTV. Zij hebben het weer direct van VodafoneZiggo, dus dan weet je dat het wel moet kloppen.

Plooij en Mol mogen gewoon blijven

Woordvoerder Bert Heugts laat weten dat het allemaal onzin is. Volgens hem is Ziggo de sportzender van Nederland en werken ze met de beste analisten en verslaggevers. Volgens hem vallen Olav Mol en Jack Plooij daar ook onder. Ze herkennen zich bij Ziggo niet in het gerucht dat ze niet terug hoeven te komen. Integendeel.

Dan rest alleen nog de vraag of Viaplay de rechten zal behouden. Enerzijds gaat het niet al te best met de Zweedse toko, maar anderzijds is de Formule 1 juist hun paradepaardje. Juist daardoor heeft iedereen in Nederland Viaplay. Als je de F1 weghaalt, is er niemand meer geïnteresseerd in de streamingdienst.

Anyway, dan is het woord nu aan u waarde lezers! Wat willen jullie? Viaplay of Ziggo? Melvin en Nelson of Olav en Jack? Laat het weten, in e comments!