Verstappen: constructeurstitel winnen kan in mijn eentje

Om de constructeurstitel te winnen heeft Verstappen eigenlijk helemaal geen teammaat nodig.

De hegemonie van Max Verstappen kent geen grenzen, zo lijkt het. Gisteren was hij onder veranderende en een tikkeltje verraderlijke omstandigheden alsnog het snelste in de kwalificatie van de GP van Engeland 2023.

Wat ook opviel: Sergio Pérez haalde voor de vijfde keer op rij Q3 niet. Dat is eigenlijk onvergeeflijk, zeker voor iemand met titelaspiraties in een auto die beduidend sneller is dan die van de andere teams.

Verstappen kan constructeurstitel in zijn eentje pakken

Max Verstappen vindt er het zijne van, zo laat hij optekenen aan Marca:

Ik weet niet waar het mis ging voor hem vandaag. Maar natuurlijk, met onze auto, moet je Q3 wel kunnen halen. Je zou het even aan Helmut of Christian moet vragen. Maar natuurlijk vechten we ook voor het constructeurskampioenschap. Max Verstappen, kan het zonder Pérez.

Met een grote brede glimlach voegt hij er op lollige wijze aan toe:

Op dit moment denk ik dat ik dat wel alleen kan. Max Verstappen, maakt Red Bull in zijn eentje kampioen.

Daar zegt hij een waar woord. De Scuderia Ferrari (P4) heeft 154 punten, Aston Martin Racing staat op 175 punten en Mercedes GP staat tweede met 178 punten. Max Verstappen heeft in zijn eentje 229 punten. Meer dan voldoende voor Red Bull Racing om constructeurstitel binnen te halen.

Nu moeten we wel aantekenen dat Sergio Pérez (148 punten) heeft en ondanks al zijn ongelukkige optredens alsnog heel dichtbij de andere teams zit. Silverstone is een snelle baan waar bandenmanagement essentieel is. Dus Pérez zal wel de top 10 halen en met een beetje mazzel komt het podium in zicht.

Huishoudelijke mededelingen

Daarover gesproken, nog een mededeling van huishoudelijke aard: zowel Max Verstappen en Sergio Pérez hebben een nieuwe en complete motor (dus ook met MGU-K en zo). Ook Nico Hülkenberg, George Russell en Nyck de Vries hebben een nieuwe motor. Het is allemaal nog binnen de toegestane aantallen, dus er zullen hierom geen gridstraffen worden uitgedeeld.

De enige met straf dit weekend is Valtteri Bottas. Hij kwam gisteren stil te staan met te weinig brandstof en dat mag niet. Bottas is gediskwalificeerd van de kwalificatie. Daardoor zal hij vanaf P20 starten. Dit betekent dat Nyck de Vries van P18 kan beginnen. Zoals Jos Verstappen in 2001 bewees tijdens de GP van Maleisië, kun je vanaf die positie dan gewoon P7 halen met een brakke auto.