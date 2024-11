Emissiezone en betaald parkeren op losse schroeven in Den Haag

Worden de plannen voor 2025 gewijzigd?

Verschillende Nederlandse gemeentes reageerden fel op het uitstellen van de emissieregels voor bedrijfsbusjes. Als reacties lieten de lokale bestuurders weten dat ze zich gewoon aan de oude regels gaan houden. Ander die gemeenten valt ook het bestuur van Den Haag. Of Den Haag straks ook meegaat in de regels voor de emissiezone kan nu veranderen.

Wat is er aan de hand?

Net als de landelijke coalitie hebben ook de regerende partijen in Den Haag het zwaar. Het loopt er zo erg uit de klâhwe dat twee raadsleden van regerende partijen verkassen naar de oppositie. Het gaat om PvdA-raadslid Mairan Sewtahal en CDA-raadslid Ismet Bingöl. De twee vinden dat ze te weinig invloed hebben op de richting die het college op wil gaan.

Dat de twee uit de coalitie stappen is al opmerkelijk, maar de volgende stap is nog wat sappiger. Sewtahal en Bingöl treden direct toe tot de oppositie. Hier zijn het CDA en de PvdA uiteraard niet over te spreken, maar ze kunnen niets meer doen aan de overstap. Dankzij de transfers heeft de coalitie nu minder raadsleden dan de oppositie. Je begrijpt dat dat niet lang goed kan gaan.

Emissiezone en betaald parkeren in Den Haag

Beide raadsleden treden toe tot de partij Hart voor Den Haag. Deze partij is van plan om de invoering van een emissiezone in Den Haag in 2025 tegen te houden. Daarnaast stoorden Sewtahal en Bingöl zich aan veel andere zaken in het Haagse verkeer.

”Of het nu gaat om het autoluw maken van het Hobbemaplein en omgeving zonder inspraak, het invoeren van betaald parkeren in de hele stad, de verkeersafsluitingen van de Parallelweg en de Hoefkade, of het weghalen van parkeerplaatsen in de Paul Krugerlaan om een tramlijn te verbreden: telkens weer wordt er niet geluisterd naar wat bewoners en ondernemers uit deze wijken écht willen”, zeggen de twee tegen het AD.

We zijn benieuwd hoelang de huidige bestuursleden stand weten te houden. Misschien kunnen ze in de tussentijd weer wat reclame gaan maken voor benzineauto’s.

Foto: Rode Chevrolet gespot door @julian06