Welke EV’s hebben het nu het moeilijkst?

Deze elektrische auto’s worden het minst verkocht in Nederland.

Afgaande op de reacties onder Autoblog-artikelen zou je prima de conclusie kunnen trekken dat het ontzettend slecht gaat met de EV-verkopen in Nederland. De cijfers laten echter het tegenovergestelde zien. Ruim 30 procent van de nieuwverkochte auto’s is volledig elektrisch en ook de tweedehandsmarkt trekt aan.

Dat is voor een deel te danken aan populaire modellen als de Volvo EX30, EX40, Tesla Model Y en Model 3. Daarvan gaan er maandelijks duizenden de deur uit. Tegenover deze verkooptoppers staan EV’s die totaal niet aanslaan. Om te zien welke dit zijn, bekijken we de autoverkopen van Bovag en zetten we de slechtst verkochte EV’s van dit jaar op een rij.

Voor dit rijtje van slechtst verkochte EV’s hebben we bewust de elektrische bestelbusjes en andere bedrijfswagens buiten beschouwing gelaten. Tot nu toe (wellicht verandert dit nog door de emissiezonediscussie) gaan de e-busjes nog niet zo lekker. Nissan verkocht nog geen nieuwe NV200 en maar 4 Townstars. Mercedes verkocht nog maar 7 EQT’s en Peugeot vond twee kopers voor de Boxer. We kijken hieronder dus puur en alleen naar de slechtst verkochte elektrische auto’s van dit jaar tot en met oktober.

Nummer 1 is nog niet verkocht dit jaar

De strategie van JAC in Europa lijkt doordacht. Het Chinese bedrijf werkt samen met Volkswagen en deelt technologieën. De uitvoering laat echter de wensen over. In 2022 verkocht JAC zeven stuks van de IEV7s hierboven. Het jaar erna kwam er maar eentje op kenteken. Dit jaar is het de Nederlandse importeurs nog niet gelukt om een JAC te verkopen. Ook niet nu de auto wordt verkocht onder de naam E-S2.

De EV geeft je ook weinig reden tot aankoop. De elektromotor produceert een nietige 116 pk en de actieradius van 240 kilometer is ook niet om over naar huis te schrijven. De nieuwprijs van € 29.900 klinkt nog oké (tweedehands ongeveer € 15.000), tot je realiseert dat bijvoorbeeld de Citroën Ë-C3 Aircross al goedkoper is met meer actieradius en meer uitstraling. Met recht dus de nummer 1 van de slechtst verkochte EV’s van Nederland.

Nummer 2 verkoopt wél met een benzinemotor

Vlak na het lanceren van de nieuwe GranCabrio met geblazen V6 besloot Maserati om ook een elektrische open GT te bouwen. ”We hopen dat ze dat geen windeieren gaat opleveren”, schreven we toen de configurator online kwam. Nou, in Nederland levert de GranCabrio Folgore voorlopig voornamelijk windeieren op.

Er is vooralsnog één heel exemplaar van de Maserati GranCabrio Folgore geregistreerd. De Nederlandse GranCabrio-EV heeft een blauwe kleur en heeft volgens het RDW een catalogusprijs van € 193.298 betalen. Oef. Bij de GT met vast dak gebeurt het tegenovergestelde. Daarvan zijn er tot dusver in 2024 twee verkocht met benzinemotor en drie met elektrische aandrijving.

Nummer 3 is een beetje lullig

Door naar de nummers 2 in het lijstje van slechtst verkochte EV’s van 2024 tot nu toe. Daar zien twee auto’s waarvan er nog maar twee op Nederlands kenteken zijn gezet. Voor de eerste is dat een beetje lullig. De Mini Aceman is namelijk nog maar net aan komen waaien. Sinds juni is Mini begonnen met het leveren van de kleine grote EV. Van de andere kant: rond dezelfde periode kon je de Renault 5 E-Tech bestellen en daarvan zijn er al 50 op kenteken gezet.

De andere nummer 2 is nog net geen bedrijfswagen, maar is ook niet iets dat je als particulier zomaar zult kopen. De uitgesproken kop naast de Aceman hierboven heet de Voyah Dream. Dit is een luxe MPV die plaats biedt aan zeven personen. Het busje zit goed in elkaar: het interieur is behoorlijk chique, de 108-kWh batterij zorgt voor 488 kilometer aan rijbereik en de luchtvering zorgt voor een relaxte rit. Het prijskaartje? Vanaf € 89.990. Het Voyah-broertje van de Dream genaamd Free staat trouwens ook in de lijst van slechtst verkochte EV’s.

Slechtst verkochte EV’s van 2024 (jan t/m okt 2024)

JAC IEV7S (0) Maserati GranCabrio Folgore (1) Mini Aceman (2)

Voyah Dream (2) MG Cyberster (3)

Maserati GranTurismo Folgore (3)

Maserati Grecale Folgore (3) BYD Sealion 7 (4)

Leapmotor T03 (4) Nio EL8: (5)

Opel Grandland Jaguar I-Pace (7) Lotus Emeya (10)

Volvo EX90 (10) Ssangyong Korando (11) Voyah Free (13) Mercedes G 580 EQ (16) BYD Han (18) Nio EL7 (19) Rolls-Royce Spectre (20) Subaru Solterra (21)

Bron: Bovag