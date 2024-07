Den Haag stopt met achterlijk hoge parkeertarieven

Je hoeft straks niet langer 50 euro af te tikken om te parkeren in Den Haag of Scheveningen.

Af en toe komen gemeenten met briljante proefballonetjes. Om daar vervolgens later op terug te komen omdat de uitkomst toch minder briljant is dan gedacht. Dit is zo’n voorbeeld. Vorig jaar kwam de gemeente met het idee om dagtarieven in te voeren voor het centrum van Den Haag en twee gebieden in Scheveningen.

Den Haag parkeertarieven

Of je nu 10 minuten, een uur of 5 uur parkeerde. Er was één vast tarief van 50 euro van kracht. Het gaat hier om parkeren op straat. Eigenlijk kon je dit zien als een grote middelvinger naar automobilisten om ze vooral in parkeergarages te krijgen. Want geen enkel mens met gezond verstand gaat 50 euro aftikken om te parkeren op straat.

Het hele idee hierachter was dat omwonenden blij waren met de maatregel. Ja nogal wiedes, die konden nu makkelijk een parkeerplekje vinden. Want er parkeerde geen hond meer. Er is echter ook een groep die niet blij was met de maatregel, namelijk de ondernemers. Ze merkten dat klanten wegbleven omdat ze niet even snel konden parkeren voor de deur.

Nieuw parkeersysteem

De gemeente zelfs was overigens tevreden over de proef, die een jaar heeft geduurd. Toch heeft de gemeente besloten het achterlijk hoge parkeertarief terug te draaien. Nou ja, terug naar het oude gaat ook niet gebeuren.

De gemeente Den Haag wil een nieuw parkeersysteem uitrollen waarbij er hogere parkeertarieven gaan gelden als je de bolide in een vak op straat parkeert. Zo moet men alsnog uitwijken naar parkeergarages is de gedachte. Je bent in elk geval geen 50 euri’s kwijt als je bij Henk voor de deur parkeert om een stukkie vlees op de kop te tikken.

50 ekkermannen aftikken voor bepaalde regio’s in het Haagse moet tot tenminste eind dit jaar. De verwachting is dat Den Haag in 2025 het nieuwe parkeersysteem gaat uitrollen. Betâh!

Foto: Sterrato via @rvcarphotographic op Autoblog Spots