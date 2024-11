Gemeenten hebben schijt aan overheid en willen emissiezones

De versoepeling van één jaar schiet bij de gemeentes in het verkeerde keelgat.

Alsof onze regering nog niet genoeg problemen heeft, creëren de beleidsmakers nu een nieuwe reden tot hoofdpijn. Eind vorige week maakte staatssecretaris Chris Jansen bekend dat dieselbusjes nog een jaartje langer in zero-emissiezones mogen komen. Hij wil daarmee meer tijd kopen voor ondernemers om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen. De gemeenten die dit beleid zouden uitvoeren, zijn totaal niet gediend van dit idee.

Vanaf 1 januari 2025 willen veertien gemeenten emissiezones invoeren voor vrachtwagens en bestelbussen. Dit zijn de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Amersfoort, Zwolle, Leiden, Maastricht, Delft, Gouda en Assen. In een gezamenlijke verklaring spreken de besturen zich uit tegen het voorstel.

De gemeenten aan het woord

In een gezamenlijke verklaring laten de gemeenten weten dat de plannen gewoon doorgaan. De bestuursleden hebben de staatssecretaris verteld dat de eerdere uitzondering op de dieselbedrijfswagens niet eerlijk is tegenover ondernemers die nieuwe busjes hebben gekocht of een ontheffing hebben aangevraagd. Ook zijn de gemeenten ‘overrompeld door de manier van werken’ van de staatssecretaris.

Ashley North, wethouder van de gemeente Leiden, zegt: ”We waren bereid tot het maken van nadere afspraken maar de staatssecretaris vraagt het onmogelijke. Onmogelijk omdat vele ondernemers door het voorstel van de staatssecretaris gedupeerd raken, maar ook onmogelijk omdat het ten koste gaat van de betrouwbaarheid van gemeenten.”

Wethouder Robert Barker van Den Haag zegt dat Janssen ”zand in de ogen van ondernemers” strooit. Toch wil Barker wat water bij de wijn doen. Hij stelt dat er ‘een boetevrije periode van vier maanden” komt in Den Haag. Dat verandert niet door het voorstel. Ook in Rotterdam komen overgangsregelingen, uitzonderingen en ontheffingen. Het mogen duidelijk zijn: de gemeenten gaan gewoon door met de emissiezones. Misschien dat er daardoor nog wat elektrische busjes worden verkocht met subsidie.

