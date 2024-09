Den Haag verbiedt reclame voor de brandstofauto

Wereldprimeur voor Den Haag, reclame voor de brandstofauto is niet meer toegestaan. VERBOTEN!

Dit voorjaar maakten we al melding van de plannen van de Haagse politiek om het promoten van producten die bijdragen aan de klimaatcrisis te verbieden. Weg met de autoreclame dus.

Was het toen nog een wild plannetje van wethouder Barker, inmiddels heeft de gemeenteraad het voorstel aangenomen. Adverteren voor auto’s met een brandstofmotor, dus óók (plug-in) hybrides, wordt gelijkgesteld met reclame voor tabak en gokken. Roken is slecht voor je longen, fossiele reclame is slecht voor de gezondheid van de aarde.

Wereldprimeur

De gure rechtse wind die volgens de gemiddelde krant/omroep door Nederland waait heeft de gemeenteraad van de stad waar dat kabinet zetelt in ieder geval nog niet bereikt.

In het AD jubelt raadslid Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren fractie dat de gemeenteraad hier een wereldprimeur te pakken heeft. Ze wijst erop dat Den Haag toch maar mooi de eerste stad ter wereld is die een verbod op reclame voor de brandstofauto voor elkaar krijgt. Wethouder Barker, ook van haar partij voegt daar zichzelf op de borst kloppend aan toe:

Als je nooit de wereld wil verbeteren, moet je niet in een college gaan zitten. Wethouder Robert Barker vanaf zijn moral highground tegen het gepeupel

Verbod reclame voor de brandstofauto

Vanaf 1 januari 2025 is het in de stad verboden in de openbare ruimte reclame te maken voor fossiele producten. Dat betreft auto’s, vliegtuigmaatschappijen, gasaanbieders en zelfs de Lidl met houtskool in de aanbieding kan het waarschijnlijk schudden.

De Partij voor de Dieren trekt een grote broek aan en trekt een lange neus naar het rechtse kabinet.

We geven als regeringsstad hiermee een belangrijk signaal af. We moeten met z’n allen af van onze verslaving aan fossiele brandstoffen Raadslid Leonie Gerritsen kampeert dit weekeinde op de A12

Klimaatneutraal

Of het verbod op reclame voor de brandstofauto en fossiele producten in het algemeen juridisch eigenlijk wel houdbaar is, is nog maar de vraag. Bedrijven zullen vast wel naar de rechter stappen, maar dat maakt de wethouder niets uit. Het grotere doel, Den Haag klimaatneutraal in 2030, is veel belangrijker en dan past het niet om fossiele reclame nog langer toe te staan.

Oftewel in dit geval heiligt het doel de middelen en als je het er niet mee eens bent is het schande. Dan maar langs de randjes van het juridisch mogelijke. Maar als je andere dingen belangrijk vindt en een asielcrisis wil uitroepen ofzo, dan moet het juridisch dichtgetimmerd zijn. Los van wat je waarvan vindt, het lijkt wat inconsequent…

Reclame Fossielvrij

Ook het burgerinitiatief Reclame Fossielvrij doet een duit in het zakje. Dit is simpelweg gewoon nodig om de klimaatcrisis aan te pakken.

Den Haag laat hiermee zien dat het kan via de lokale wet. Deze beslissing kan wereldwijd een sneeuwbaleffect teweegbrengen Femke Sleegers van Reclame Fossielvrij is bescheidenheid vreemd

Van vlees ga je ook dood

Helemaal tevreden zijn de drammers van de Partij voor de Dieren niet. Zij wilden naast fossiele reclames ook meteen reclame voor vlees verbieden. Daar ga je namelijk ook keihard dood van, aldus de partij.

De rest van de raad vond dat dan nog net een brug te ver. Voor nu tenminste. In ieder geval is het vandaag feest op de vrijmibo van het IJspaleis. Ze proosten met natuurwijn en vegetarische bitterballen en kloppen elkaar op de schouder voor dit eclatante succes dat van de wereld een betere plek zal maken.

Wij krijgen opeens heel veel zin in een heerlijke supercar!