En de betrouwbaarste auto van Duitsland is…

Dure auto's leveren weinig problemen op. Of toch niet?

In de VS kunnen we al een tijdje genieten van de onderzoeken van JD Power. Daar is het al een tijdje iets Koreaans aan de top, zoals Kia, Hyundai of Genesis (het luxemerk van Hyundai). Maar ook Porsche doet het altijd goed. Is dat alleen in de VS zo, of koop je in Europa ook een goede auto als je eentje uit Zuffenhausen voor de deur zet?

Engeland vindt van niet. Maar de TÜV in Duitsland deed hier onderzoek naar en kwam tot een hele andere conclusie. De Porsche 911 (rijtest) is namelijk de betrouwbaarste auto van het jaar. De resultaten zijn gebaseerd op ‘grote tekortkomingen bij een onderhoudsbeurt’. Slechts 2,5 procent van de Porsche 911-eigenaren ondervindt zulke tekortkomingen. De andere toppers zijn iets oudere auto’s, namelijk de vorige generatie Mercedes B-Klasse en GLK. Die halen allebei een score van 2,6 procent.

De volledige resultaten per klasse luiden:

Mini’s: Opel Adam (4,4 procent)

Kleine auto’s: Hyundai i20 (3,0 procent)

Compact: Mercedes A-Klasse (3,2 procent)

Middenklasse: Mercedes C-Klasse (3,0 procent)

Vans (?, ze zullen MPV’s of iets dergelijks bedoelen): Mercedes B-Klasse (2,6 procent)

SUV’s: Mercedes GLK (2,6 procent)

Onderaan de lijst staan de Dacia Logan (14,6 procent), de Renault Clio (13,0 procent) en de Fiat Punto (12,1 procent). Dacia’s mogen dan spotgoedkoop zijn, de reparaties laten kennelijk te wensen over. De Porsche 911 staat op plek 1 bij elke categorie van leeftijd. Al nemen de percentages wel toe per jaar. De volledige tabellen check je hieronder.