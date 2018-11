Durf je? Koop de snelste auto (2.500 pk) van Europa

Deze Lamborghini Gallardo is krankzinnig.

Met het juiste gereedschap en potente onderdelen is een heleboel mogelijk. De Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera in kwestie is hiervan het levenloze doch levende bewijs. De vurige Italiaan is in de Verenigde Staten bij de lurven gepakt en vervolgens naar Europa verscheept om hier zijn kunsten te vertonen. Inmiddels staat de Gallardo, waarvan wordt geclaimd dat het snelste auto van Europa is, te koop in Duitsland.

We stellen voorop dat we niet zeker weten of dit ook daadwerkelijk klopt. Het is immers een titel waarvan verscheidene anderen beweren dat ze hem in handen hebben. Dat gezegd hebbende, de prestatiecijfers van de Gallardo liegen er niet om en zijn zeker veelbelovend.

Dit is vooral te danken aan de uitvoerige Stage-tuning die Dallas Performance aan de Gallardo heeft gegeven. In totaal zijn er vijf niveaus waarnaar de Amerikanen de auto kunnen opkietelen en allemaal zijn ze gebruikt. In de laagste configuratie, Stage 1, produceert de grondig aangepakte 5,2-liter V10 al om en nabij de 1.000 pk. Dit is aanzienlijk meer dan de 570 pk die de aandrijflijn standaard levert. Toch is het slechts een fractie van de gestoordheid. Wanneer de kraan der vermogen volledig wordt opengedraaid, hoor je het woest gebulder van liefst 2.500 pk. Volgens de advertentie gaat het hier daadwerkelijk om paardenkracht vanaf het vliegwiel en is dit cijfer niet gemeten vanaf de wielen. Daartussen kan, zo weet u, enig verschil zitten. Het vermogen is aan te passen middels een knop onder het stuur.

De werkelijke prestaties van de Gallardo zijn net zo goed om over naar huis te schrijven. Volgens de verkoper is de Gallardo de eerste auto ooit om in minder dan 450 meter op normale pompbenzine naar de 200 mph (~321 km/u) te snellen. Daarnaast moet de auto in 800 meter naar de 366 km/u kunnen knallen. Ter vergelijking: de Bugatti Chiron heeft hiervoor 2 kilometer nodig. Binnenkort doet de auto mee aan een dragrace, waar hij de kwartmijl in minder dan 8 seconden moet afleggen op straatbanden.

Het klinkt allemaal vrij buitenaards, maar gelukkig zijn er op internet verschillende video’s die deze beweringen onderbouwen. Je kunt de auto natuurlijk ook zelf aan de tand voelen, maar dan zul je de nodige euro’s af moeten rekenen. De verkoper vraagt namelijk 499.000 euro voor de bolide.

Met dank aan Jorn voor de tip!