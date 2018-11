Zo ontvreemden boefjes een MINI Clubman in Born

Niet uit de fabriek, al stond hij niet heel lang op de oprit.

Moeten we keyless-go nou dankbaar zijn of niet? De feature die op vele nieuwe auto’s beschikbaar is, zorgt voor extra gebruiksgemak. Maar het zorgt er ook voor dat het mensen met slechte bedoelingen met een hack makkelijk je auto binnen kunnen komen. Zonder dat ze daarvoor ramen hoeven in te tikken of iets dergelijks. Zonder schade kan de auto zo de oprit afgereden worden. Ook in Nederland gebeurt het: zelfs onder onze lezers kunnen sommige dieven hun tengels niet afhouden van mooie auto’s. Het eindresultaat is meestal iets als dit.

Zo overkwam Jean uit Born hetzelfde. Zijn nieuwe MINI Cooper S Clubman is vannacht van zijn oprit af gejat. De één jaar oude auto is pas sinds juli van Jean, dus het is zonde dat hij er nu al niet meer van kan genieten. Gelukkig staan de vermeende dieven op camera terwijl de auto wegrijdt. Het gaat om een witte Clubman met rode strepen en grote sportieve velgen. Het kenteken is PP-722-D.

Zelf doet hij er op Facebook luchtig over, al zal hij (begrijpelijk) ziedend zijn.

“Het was een cadeau aan mijn vrouw, dat jullie hebben geleend !” Afgelopen nacht hebben jullie onze Mini Cooper Clubman, met kenteken PP-722-D geleend. En wil jullie vragen deze binnen 24uur onbeschadigd terug te brengen. En dit gelieve overdag te doen, zodat we jullie dan ook persoonlijk kunnen bedanken. De door jullie gebruikte laptop, mag behouden blijven…….verander wel ff het IP adres….. Natuurlijk wil ik voorkomen dat de verkeerde personen hierop worden aangesproken, daarom post ik ook verschillende camera beelden en foto’s zodat jullie worden herkend. Wij verwijderen de beelden en deze oproep, als wij de Mini Cooper Clubman, onbeschadigd hebben ontvangen.

Zoals altijd helpen wij Jean als Auto-Opsporing Verzocht met het terugkrijgen van zijn auto. Tips kunnen daardoor naar tips@autoblog.nl verstuurd worden, of naar Jean in het eerder gelinkte bericht op Facebook. Deze auto moet snel terug naar zijn eigenaar komen.

Met dank aan @e320cdi voor de tip!