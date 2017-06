En de veiligste SUV ooit is de…

Hint: falcon wings en een stekker.

Inderdaad, de Tesla Model X is de veiligste SUV die ooit door de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) is getest. Sterker nog: het elektroruimtewonder scoorde 5 sterren in elke (sub)categorie en volgens testgegevens van de NHTSA is er geen andere SUV waarin de kans op verwondingen kleiner is.

Elon Musk heeft nog meer redenen om de taart en champoepel uit de ijskast te toveren, want na de Model S is de Model X de veiligste auto die ooit door de NHTSA aan de tand werd gevoeld. Een en ander heeft te maken met de architectuur van de auto, die voor een groot deel bestaat uit het verstevigde accupakket dat onder de vloer is verstopt. De kans op omrollen is dus ook nihil en da’s bij SUV’s toch een heikel puntje.

De tests van de NHTSA zijn zowel gericht op de (sterkte van) de structuur van de auto, die als het goed is zoveel mogelijk energie opvangt zodat de klap voor de inzittenden wordt verkleind. Daarnaast wordt aandacht besteed aan voorzieningen die de kans op verwondingen moeten verkleinen zoals gordels en airbags.

Al die zaken worden getest door middel van negen verschillende (sub)categorieën en bij allemaal scoorde de Model X vijf sterren. De kans dat inzittenden zonder heftige verwondingen weglopen na een dikke klapper is 93%, wat dat ook moge betekenen.

