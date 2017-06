Lease maar: Kia Rio of Seat Ibiza

Deze kleintjes hebben de potentie om heel groot te worden.

Nog niet eens zo heel erg lang geleden was het C segment verreweg de meest populaire klasse. Auto’s als de Ford Escort, Opel Kadett en Volkswagen Golf bepaalden het straatbeeld. Dat is heel erg lang het geval geweest. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Jazeker, de Opel Astra en Volkswagen Golf staan tot nu nog in de top 10, maar het zijn de kleintjes die de dienst uitmaken. A- en B-segment auto’s zijn populairder dan ooit.

Dat komt aan de ene kant omdat autorijden een welhaast peperdure aangelegenheid is geworden, aan de andere kant zijn de kleinere auto’s volwassener dan ooit. Voor dit vergelijk nemen we twee auto’s die nu totaal nog niet in trek zijn, maar dat komt doordat ze hagelnieuw zijn. Als we een voorspelling mogen doen, gaan deze twee auto’s namelijk enorm populair worden. De standaardkeuze op dit moment is de Renault Clio, terwijl de Volkswagen Polo immer populair is in de lease, maar misschien zijn deze twee wel een betere keuze.

Om te zien hoe de twee zich tot elkaar verhouden hebben we onderstaande tabel gemaakt:

Auto: Kia Rio 1.0 T-GDI DynamicLine Seat Ibiza 1.0 TSI Xcellence Catalogusprijs: € 21.735 € 20.925 Fiscale prijs: € 20.300 € 19.650 Leasetarief: € 370 € 350 Vermogen: 120 pk bij 6.300 tpm 115 bij 5.000 tpm Koppel: 172 Nm bij 1.500 tpm 200 Nm bij 1.500 tpm Topsnelheid: 190 km/u 195 km/u 0-100 km/u: 10,2 sec. 9,3 sec. Verbruik: 4,7 l/100km 4,7 l/100km CO2 uitstoot: 107 gram/km 108 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

Dit zijn best potente machientjes. Natuurlijk zijn het geen racemonsters, maar 0-100 km/u rond de 10 seconden en een top van dik 190 km/u zijn uitstekend. Zeker als je het verbruik meerekent. In tegenstelling tot sommige spaardiesels of zwaar geknepen blokjes kun je daadwerkelijk meer dan prima meekomen het verkeer.

Het grootste verschil is dat de Kia een kleine 1.500 euro duurder is. Dat is op zo’n auto een flink bedrag. Maar het verschil kan eenvoudig worden uitgelegd. De Rio beschikt namelijk over een rijkere standaarduitrusting. Items als een lichtsensor, inklapbare buitenspiegels en een leren stuur zullen niet direct het verschil maken, maar het navigatiesysteem (met achteruitrijcamera) is een waardevolle toevoeging. Bestel je die items op de Seat Ibiza, dan zijn de prijzen bijna gelijk.

Uiterlijk

We trappen af met de Kia. Zet de vier generaties naast elkaar je kan niet anders dan bewondering hebben voor de inspanningen van Peter Schreyer en de zijnen. Waar de eerste generatie nogal treurig was en de tweede wel erg anoniem, kon je de derde gewoon geslaagd noemen. Deze vierde zet die lijn voort. Het is gewoon een knappe kar. Nee, niet zo’n verleider als een Mini of DS3, maar zo is de auto ook niet in de markt gezet. Het is gewoon een prima smoelende auto, die weinig mensen tegen het hoofd zal stoten, zonder erg saai te zijn.

Bij Seat loopt die lijn iets anders. De eerste generatie was wat belegen, evenals de tweede. De derde generatie was in orde en de uitgaande generatie, eh, niet helemaal in balans (en dan zijn we mild). Dat is met deze vijfde generatie rechtgezet. Hij is lager en breder en dat doet de uitstraling veel goed. Op onderstaande afbeelding staat een beige Ibiza zonder FR-pakket en het toont alsnog prima. Een winnaar uitkiezen is lastig. Je zal met beide auto’s de buurman absoluut niet jaloers maken (of de buurvrouw verleiden), maar je kan komen voorrijden.

Interieur

Traditiegetrouw waren de Koreaanse interieurs nogal belegen, goedkoop en treurig. Dat was vroeger. Het dashboard van de Kia ziet er op zich aardig uit. Het is niet geïnspireerd op de Duitse School. Dus geen strak interieur, maar juist een (klein) beetje frivoliteit. Meer gebruik van kleuren zou overigens welkom zijn, want het is wel een beetje donker. Nog een voordeel: alles wat je ziet op de foto zit daadwerkelijk op de auto. Denk aan de USB- en AUX-kabel, het eerder genoemde navigatiesysteem en de bediening op het stuurwiel.

Skoda moest de nuchtere, voordelige VW worden, Seat de sportieve budgetvariant. Wie in de vorige Ibiza heeft gezeten kan beamen dat het ontwikkelingsteam ‘Interieur’ die memo nooit heeft gehad, het maakte een kale en goedkope indruk. Met de nieuwe Ibiza gaat die vlieger nog altijd gedeeltelijk op. Om de prijs laag te houden zijn niet de duurdere plastics uit de Polo gebruikt. Het strakke design met de balk in exterieurkleur tilt de boel wel een niveautje of 3 omhoog. Nog steeds zul je niet een Ibiza kopen vanwege zijn interieur, maar je laat hem er ook niet om staan.

Rijden

Voor de Koreanen is de Rio een belangrijke auto. Om in Europa ook aan te slaan wordt de 1.0 T-GDI geleverd. In de 100 pk sterke uitvoering is deze gekoppeld aan een vijfbak, in deze 120 pk versie krijg je er een extra verzet bij. Als de mogelijkheid het toelaat, altijd doen. Op snelwegritten heb je dan namelijk net even wat meer rust aan boord. Zoals genoemd zijn de prestaties prima. Het onderstel is in grote lijnen gelijk gebleven. Dat betekent een ‘stevige’ wegligging zonder heel comfortabel of uitgesproken sportief te zijn. Dat is op zich vrij logisch, want het is precies wat veel mensen aanspreekt.

Hetzelfde geldt in grote lijnen voor de Seat Ibiza. Het is een auto die een enorme doelgroep moet aanspreken, dus verwacht geen uitspattingen. De 1.0 TSI is een prima rauwdouwer. Met name het koppel van 200 Nm is aangenaam in zo’n compacte auto. We moeten nog uitgebreid rijden met de Ibiza om ons definitieve oordeel te vellen, maar verwacht geen enorm uitgesproken rijkarakter. Hoeft ook niet.

Conclusie

Deze auto’s zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld om er vooral heel erg veel van te verkopen. De prijzen zijn gunstig, evenals de leaseprijzen. Je vraagt je wel af: waarom zou je nu eigenlijk nog een Volkswagen Polo kopen? Voor minder geld krijg je in beide gevallen meer auto. “Ja, maar hoe zit het dan met de restwaarde?” (wat invloed heeft op de leaseprijs). De Ibiza schijnt een van de meest waardevaste auto’s op de markt te zijn en aan de leaseprijs van de Kia te zien zit het met de restwaarde ook snor. Daar komt bij dat een duurdere auto nu eenmaal een hogere bijtelling betekent.

Kortom, ze verzetten geen nieuwe bakens. Maar het zijn competente auto’s: betaalbaar, praktisch en vlot. En dat voor minder dan € 400 per maand. Dan is het woord nu aan jou: voor welke kies jij? En nog veel belangrijker: waarom? Laat het weten in de comments!