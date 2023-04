En jawel, de brandstof is weer heel erg duur

Ja hoor, het is zover: brandstof is weer duur geworden.

Het werd al aangekondigd, maar het is nu alweer een feit. De benzineprijzen zijn weer aan het stijgen. Dat is natuurlijk heel erg logisch, want de olieproducerende landen hebben hun productie verlaagd. Dit drijft de prijs weer op en zorgt ervoor dat wij meer gaan klagen aan de pomp.

Nu is de verwachting dat de prijzen de komende tijd weer gaan stijgen, dus we zullen je niet vermoeien met elke minimale stijging. Echter, vandaag zijn we wel door een vervelende grens heen gegaan. Een heuse mijlpaal: United Consumers meldt namelijk dat de prijs van een litertje Euro 95 door de 2 euro grens is gegaan.

Brandstof is weer duur

De adviesprijs voor benzine is namelijk 2,022 euro. Dat is dan de prijzen die je aantreft bij de A-merk pompstations langs de drukkere snelwegen van ons land. Bij een onbemande B-merk pomp kun je uiteraard aanzienlijk goedkoper tanken. Maar ook daarvoor geldt dat prijs flink aan het stijgen is.

Diesel is met 1,76 aanzienlijk goedkoper, vergeet niet dat nog niet zo lang gelden diesel en benzine ongeveer even duur waren. Een andere belangrijke grens die doorbroken is, is die van LPG: daarvoor is de adviesprijs 1,068 euro.

Premium benzines

Dan zijn er nog de premium benzines, die nu rond de 2,174 zetten, alhoewel de ervaring leert dat sommige tankstations nu al hogere prijzen daarvoor hanteren. Hoe dat komt, kun je hier lezen.

Om het nog erger te maken, op dit moment genieten we nog van korting op accijns. Deze uiterst sympathieke geste van Minister Kaag (ja, Johan Derksen, die dame doet ook weleens wat goed) geldt nu nog steeds. Bij de invoering van de accijnskorting werd overigens ook bekend gemaakt dat het op 1 juli over en uit is met de pret. Dus de prijzen zullen dan nog verder stijgen

