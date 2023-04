Oranje M3 met handbak is bijzonder geslaagd

Deze oranje M3 met handbak mag zo voor ons redactiekantoor worden geparkeerd.

Er is al veel geschreven over het front van de nieuwe BMW M3 (G80), dus dat gaan wij nu eens even niet doen. Want dan mis je zoveel. het is net als de moedervlek van Claudia Shiffer. Als je je daar blind op staart mis je zoveel ander moois.

En sowieso, als je ‘m een beetje naar eigen smaak aankleedt, kun je er echt iets heel erg moois van maken. In dit geval zijn de Damen und Herren van HKP Tuning bezig geweest met een oranje BMW M3 met handbak en dit is het eindresultaat. En weet je: hij is eigenlijk stiekem blubberdik en supervet.

HKP Tuning

HKP is een Amerikaanse tuner uit Arizon en hebben deze M3 ‘Deathstroke’ bedacht om op te vallen op de SEMA show 2023. De kleur van de auto is een heuse Individual-kleur: Fire Orange III.

Nog mooier: het is géén M3 Competition, maar een gewone M3 met handbak! Kijk, dat is extra cool, gewoon omdat het kan. Er is een nieuwe carbon splitter (van Autotechnik) en een dakspoiler (van AC Schnitzer).

Het BMW Carbon Exterior-package is wel aangevinkt. Verder is er wat folie aangebracht aan de voorzijde waardoor het gevoelsmatig wat beter lijkt te kloppen. Het tinten van de koplampen en achterlichten hoeft niet per se van ons, maar het geeft ‘m een beetje een Le Mans-esque uitstraling.

Wielen oranje M3 met handbak

Daar dragen de wielen sowieso aan bij. Deze oranje M3 met handbak rolt namelijk op hele dikke HRE Classic 300 met witte letters op de banden (275/30R20 voor en 295/25R21). De vette stance van de auto is mede te danken aan de KW Variant 4-schroefset die je op allerlei manieren naar wens kunt afstellen.

Dan de motor van de BMW, want die is ook aangepakt. Er is een carbon luchtinlaat (Eventuri) en grotere intercooler (van Wagner). Ook is er een Akrapoviç-sportuitlaat én een downpipe. Vervolgens wordt alles met een LCE Stage 2+-software afgesteld om zo tot 750 pk en 880 Nm te komen.

We zijn alleen wel benieuwd wat ze aan de transmissie gebben gedaan. De standaard M3 met handbak zit eigenlijk op de grens van wat de transmissie aan kan. Want met 270 pk en 230 Nm extra belast je het mechaniek wel behoorlijk.

