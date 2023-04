EV subsidiepotje: particulieren zijn wat huiverig

Het EV subsidiepotje is nog niet leeg. Dus sla je slag met een dikke (maar niet te dikke EV).

We kennen ‘m allemaal we: Aan het einde van mijn loon houd ik nog een stuk maand over. Voor de overheid geldt ‘ie ook. Aan het einde van de subsidie is er nog een stuk jaar over. Dt is er nu aan de hand met de subsidiepot voor de EV.

Om even je geheugen op te frissen. De overheid heeft diverse methodes om ons in de elektrische auto te krijgen. Die maatregelen zijn er om de CO2-uitstoot te drukken en onze luchtkwaliteit die we inademen te verbeteren. Dit moet dan leiden tot gezondere mensen. Het moet niet gekker worden!

EV subsidiepotje

Enerzijds worden diesels en benzineauto’s enorm duur gemaakt. Daar betaal je nu extra veel belasting over, zowel qua accijns, motorrijtuigenbelasting als BPM. Anderzijds zijn er gunstige voorwaarden om over op een EV te stappen. In veel gevallen profiteren zakelijke rijders daarvan (die kunnen een nieuwe auto betalen). Voor de particulieren is er de SEPP (Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren). Dat is een potje waarvan nu al een derde op is, terwijl het jaar pas op een kwart zit.

Van de 32,4 miljoen die in de pot is gedaan, zit er nu nog 23,7 miljoen in. Als de pot leeg is, wordt deze pas vanaf 1 januari 2024 weer aangevuld. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Vereisten

Er zijn twee soorten subsidie: op nieuwe elektrische auto’s en gebruikte elektrische auto’s. Als de catalogusprijs van een elektrische auto LAGER dan 45.000 euro is toen ‘ie nieuw was, kun je 2.000 euro van de subsidie terug krijgen. Gaat het om een nieuwe auto, dan kun je zelfs 2.950 euro aan subsidie krijgen van Vadertje Staat. Uiteraard geldt ook hier dat de limiet 45 mille is. Wil je een Lucid Air kopen van twee ton, moet je het gehele bedrag zelf ophoesten.

Ondanks dat we heel erg dramatisch doen over het feit dat de pot sneller leeg gaat dan de tijd verstrijkt, valt het eigenlijk best mee. Vorig jaar ging de pot veel sneller leeg. Dat kwam mede doordat het subsidiebedrag hoger was.

