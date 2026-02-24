Onderzoek bevestigt: Europese solid-state batterij kan in minder dan 5 minuten opladen!

Het heilige nieuwe accutype is weer een belangrijke stap dichterbij.
Sommige autobedrijven uit één bepaald land, ver hier vandaan, zijn erg goed in het verkopen van een droom. Er wordt gesmeten met wonderbaarlijke cijfers om vervolgens nauwelijks de nummertjes in de praktijk te brengen. Het Finse Donut Lab hoopt hier anders in te zijn.
De onderneming is hard op weg om een van de, zo niet de eerste te zijn die een solid-state batterij op de markt brengt. Eerder lazen we al dat de accu zo goed als klaar is voor gebruik door jou en mij. Dit kunnen de Finnen heel hard zelf roepen, maar ook zij zagen in dat het sterker was als een onafhankelijke partij het vonnis gaf. Daarom kreeg het eveneens Finse technologieonderzoekscentrum VTT de kans om de toekomst van de EV-batterij hevig aan de tand te voelen.
De belangrijkste test: de laadsnelheid
VTT wilde onder andere weten of de geclaimde laadsnelheid van vijf minuten wel klopt. De meting werd uitgevoerd in twee situaties: een het ideale scenario waarbij de cel actief gekoeld wordt en een worstcasescenario waarbij de batterijcel geen actieve temperatuurregeling heeft en de temperatuur ongehinderd kan oplopen bij extreem hoge laadsnelheden.
De eerste keer was de batterijcel omgeven door twee licht gecomprimeerde aluminium koelplaten voor extra koeling. In de andere configuratie was de cel slechts aan één onderste koelplaat bevestigd. Met of zonder koeling, de solid-state batterij van Donut Lab blijft puik presteren.
De resultaten
De onderzoekers testten de batterij op verschillende laadsnelheden aangegeven met C-waarden. 1C betekent dat de batterij in één uur van leeg naar vol wordt opgeladen. In eerste instantie worden de accu’s opgeladen met 5C (van 0 naar 80 procent in zo’n 9 minuten en naar 100 procent in 12 minuten). Dat gaat helemaal goed.
Vervolgens wordt de laadsnelheid opgevoerd naar 11C. In dit geval kan de hele solid-state batterij van 0 naar 80 procent laden in 4,5 minuten en helemaal vol zijn na ruim zeven minuten. Ook hierbij geeft de accu in beide scenario’s geen kick. Hiermee wil Donut Lab aantonen dat de solid-state accu geen speciale compressie of uitgebreide koeling nodig heeft.
Goedkoper en beter
Omdat de batterij niet of nauwelijks reageert op het temperatuurverschil, kan de basis van het accupakket worden vereenvoudigd. Dit maakt batterijpakketten mogelijk die kostenefficiënt, krachtig en beter zijn dan traditionele lithium-ion batterijen wat betreft energie- en vermogensdichtheid, volgens Ville Piippo, Chief Technical Officer van Donut Lab.
Bij Donut Lab weten ze het wel te verkopen. Het bedrijf gaat de testresultaten stap voor stap bekendmaken in een reeks webpagina’s onder de noemer: ‘I Donut Believe It’. Volgende week horen we een nieuw hoofdstuk. Ik ben dan eigenlijk wel benieuwd naar het kostenplaatje ten opzichte van een EV met gewone lithium-ion batterij.
Reacties
ty5550 zegt
Ik duim alvast mee. Maar solid state batterijen maken is normaal doenbaar in erg kleine schaal. Massaproductie van solid state batterijen is een ander paar mouwen. Gezien er daar niks wordt over gezegd, denk ik dat het zeker niet voor direct is.
marh zegt
Mee eens.
Het opzetten van een grote productie faciliteit duurt met vergunningstraject erbij zo 3 jaar.
Robert zegt
Wat zijn ‘licht gecomprimeerde’ aluminium koelplaten? Bij scheikunde leerde ik ooit dat een vaste stof niet valt te comprimeren.
luckyluke zegt
Dat wordt in het filmpje uitgelegd. Heeft te maken met het uitzetten van de cellen
mashell zegt
Beetje jaar om onderzoeksresultaten zo te vermarkten. Is dit vissen naar investeerders? Of zoeken ze een overname door een autoconcern?
audirs3 zegt
Dit soort resultaten geven mij wel hoop dat het wel goed komt met de EV-only verkopen in 2035.
Zelfs met de huidige techniek is het in het duurdere segment al geen straf om voor een EV te kiezen (iX3, EX60). Maar dat wordt de komende jaren alleen maar beter en goedkoper.
Ik rij zelf de komende paar jaar nog PHEV, maar ik heb wel door dat dat puur een transitie ding is, en niet de toekomst.
307-2.0-chipped zegt
Mooi al die ontwikkelingen en zo, maar ik kan nergens iets vinden over de levensduur dan.
Eerder was het toch zo dat snelladen slecht was voor de levensduur van batterijen?
Nu moet het allemal snel snel snel (snap ik), maar nergens info over wat dat doet met de levensduur.
mashell zegt
Het is de hitte die voor problemen zorgt. En dit artikel zegt juist dat de batterij niet extreem heet wordt bij hoge laadsnelheiden. Dat suggereert een goede levensduur.