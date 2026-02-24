Onderzoek bevestigt: Europese solid-state batterij kan in minder dan 5 minuten opladen!

Het heilige nieuwe accutype is weer een belangrijke stap dichterbij.

Sommige autobedrijven uit één bepaald land, ver hier vandaan, zijn erg goed in het verkopen van een droom. Er wordt gesmeten met wonderbaarlijke cijfers om vervolgens nauwelijks de nummertjes in de praktijk te brengen. Het Finse Donut Lab hoopt hier anders in te zijn.

De onderneming is hard op weg om een van de, zo niet de eerste te zijn die een solid-state batterij op de markt brengt. Eerder lazen we al dat de accu zo goed als klaar is voor gebruik door jou en mij. Dit kunnen de Finnen heel hard zelf roepen, maar ook zij zagen in dat het sterker was als een onafhankelijke partij het vonnis gaf. Daarom kreeg het eveneens Finse technologieonderzoekscentrum VTT de kans om de toekomst van de EV-batterij hevig aan de tand te voelen.

De belangrijkste test: de laadsnelheid

VTT wilde onder andere weten of de geclaimde laadsnelheid van vijf minuten wel klopt. De meting werd uitgevoerd in twee situaties: een het ideale scenario waarbij de cel actief gekoeld wordt en een worstcasescenario waarbij de batterijcel geen actieve temperatuurregeling heeft en de temperatuur ongehinderd kan oplopen bij extreem hoge laadsnelheden.

De eerste keer was de batterijcel omgeven door twee licht gecomprimeerde aluminium koelplaten voor extra koeling. In de andere configuratie was de cel slechts aan één onderste koelplaat bevestigd. Met of zonder koeling, de solid-state batterij van Donut Lab blijft puik presteren.

De resultaten

De onderzoekers testten de batterij op verschillende laadsnelheden aangegeven met C-waarden. 1C betekent dat de batterij in één uur van leeg naar vol wordt opgeladen. In eerste instantie worden de accu’s opgeladen met 5C (van 0 naar 80 procent in zo’n 9 minuten en naar 100 procent in 12 minuten). Dat gaat helemaal goed.

Vervolgens wordt de laadsnelheid opgevoerd naar 11C. In dit geval kan de hele solid-state batterij van 0 naar 80 procent laden in 4,5 minuten en helemaal vol zijn na ruim zeven minuten. Ook hierbij geeft de accu in beide scenario’s geen kick. Hiermee wil Donut Lab aantonen dat de solid-state accu geen speciale compressie of uitgebreide koeling nodig heeft.

Goedkoper en beter

Omdat de batterij niet of nauwelijks reageert op het temperatuurverschil, kan de basis van het accupakket worden vereenvoudigd. Dit maakt batterijpakketten mogelijk die kostenefficiënt, krachtig en beter zijn dan traditionele lithium-ion batterijen wat betreft energie- en vermogensdichtheid, volgens Ville Piippo, Chief Technical Officer van Donut Lab.

Bij Donut Lab weten ze het wel te verkopen. Het bedrijf gaat de testresultaten stap voor stap bekendmaken in een reeks webpagina’s onder de noemer: ‘I Donut Believe It’. Volgende week horen we een nieuw hoofdstuk. Ik ben dan eigenlijk wel benieuwd naar het kostenplaatje ten opzichte van een EV met gewone lithium-ion batterij.