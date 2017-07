Engeland FP2: blijft Mercedes oppermachtig?

Vanochtend waren de Silberpfeile het snelst, maar of dat na de lunch nog steeds zo is...

Zodra FP2 aanving was het stuivertje wisselen tussen Mercedes en Ferrari. De beide topteams hebben nog steeds een voorsprong op de boys van Red Bull. Hamilton is al vroeg in de training een halve seconde rapper dan de poletijd van vorig jaar. Dat belooft dus nog wat voor de kwalificatie van morgen! Opvallend is dat Mercedes als enige van de teams een paar rondjes op de medium band rondrijdt, op Daniil Kvyat na.

Er was al voorspeld dat de G-krachten op Silverstone flink op zouden lopen door de nieuwe auto’s en Hamilton levert het overtuigende bewijs. De Brit krijgt in sommige bochten maar liefst 6,2 G te verduren. LH44 is op dat moment ook de snelste coureur van het veld en alleen Raikkonen weet zich binnen een seconde van Hamilton te classificeren.

Uiteindelijk is het toch Valtteri Bottas die al surfend op het momentum de snelste tijd van FP2 pakt, vlak voor teamgenoot Hamilton. De Ferrari’s staan op respectabele afstand van de Mercedessen en daarachter staat weer Red Bull, met Max een tiende of vier voor Daniel. Verstappen had trouwens nog een akkefietje met Felipe Massa waarbij de Nederlander bijna zijn voorvleugel verloor, maar het liep allemaal goed af.