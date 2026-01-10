Honda Civic Type R geeft een teken van leven!

Het model is al even niet meer leverbaar in Europa.

“De industrie verandert, en we moeten ons modellengamma aanpassen in overeenstemming met Europese regelgeving.” Dit zei een woordvoerder van Honda in het persbericht over de Honda Civic Type R Ultimate Edition. De speciale laatste uitvoering voor ons continent kreeg een oplage van slechts veertig stuks en daarmee was het uit met de pret.

Gelukkig voor andere markten benadrukte Honda dat dit het vertrek van de Civic Type R FL5 uit Europa betekende. De rest van de wereld kon gewoon nog lekker genieten van de geweldige handgeschakelde voorwielaandrijver. En kijk aan: Honda blijft de FL5 lekker doorontwikkelen. Het resultaat is te zien op de Tokyo Auto Salon 2026.

Sport Line en Trail Line

Honda grijpt de autobeurs aan om twee nieuwe productlijnen te introduceren. De eerste heet Sport Line en is bedoeld voor straatauto’s. De Trail Line richt zich meer op auto’s voor buiten de gebaande paden. Klanten willen hier natuurlijk meteen het resultaat van zien. Daarom kreeg de Honda Racing Corporation (HRC) om conceptauto’s te bouwen die voorzien zijn van de extra badges.

Ook de Civic Type R is door HRC aangepakt. Het doel was om de ”ultieme, pure sportprestaties” na te jagen. Kennelijk hebben Honda-racecoureurs meegewerkt aan dit roze-blauwe-paarse bouwsel. We krijgen geen gedetailleerde informatie over wat er precies is aangepast.

Als ik er een foto van de gewone Civic Type R naast hou, valt op dat de voorbumper net wat anders getekend is. Er zit een extra deeltje op de intakes op de hoeken. Eronder hangt een extra bumperdeeltje en op de wielkast zelf lijkt ook een extra luchtgeleider te hangen.

Op de achterkant vinden we gewoon weer de drie uitlaatpijpjes, maar dan nu wel in een heftigere diffuser. Verder is de subtiele spoiler vervangen door een agressiever exemplaar, maar daar lijkt het ook wel bij op te houden.

Het Honda Civic Type R HRC Concept brengt dus geen gigantische veranderingen met zich mee. Toch is het goed om te zien dat er nog leven in de brouwerij is en dat de focus niet enkel ligt op de Prelude en zijn tegenvallende aandrijflijn.

