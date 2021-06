Enorm ruime vakantiewagen voor 15K? Autoblog Advies! - Autoblog.nl

Wat zijn de leukste opties als je een enorm ruime vakantiewagen zoekt? We gaan het uitzoeken!

Vandaag doen we het eventjes anders met het Autoblog Advies. In de meeste gevallen pakken we een inzending. We krijgen wekelijks nog altijd een enorm aantal aanvragen binnen. Meer dan we kunnen behandelen, maar we doen zeker ons best! Daarnaast moet het natuurlijk ook leuk leesvoer opleveren. Daarom komen we op een vraag van Autobloglezer Bart. In het artikel over duurste SLK van Nederland vroeg hij zich iets af: wat is de beste post-corona auto?

Iedereen heeft in een lockdown gezeten en iedereen wil eruit, op vakantie! Maar hoe wil je dat doen? Een cruiseschip of touringbus is nog een beetje tricky. Bart kwam met de voorspelling dat men op zich ging naar een ruimtemonster. En dan geen 30 jaar oude omgebouwde bestelwagens of splinternieuwe zevenzits SUV’s. Nee, wat heb je voor 15 mille? Als je toch een beetje knap voor de dag wil komen en de beschikking wil hebben over enigszins moderne techniek en veiligheid.

Een auto waarmee je door Europa kunt cruisen met minimaal vijf personen en hun bagage. Als het even kan, mag het ook een beetje origineel en leuk zijn.

De wensen en eisen in een tabel voor een enorm ruime vakantie auto zijn:

Huidige auto’s nvt Koop / Lease Koop Budget Tot 15 mille Kilometrage Alleen de vakanties, misschien daarna nog Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf Vakantie auto Samenstelling veel vrienden Voorkeursmodellen: MPV, ruime auto’s No-go: Alfa 159

Ford Galaxy 2.0 SCTi Platinum

€ 14.750 (particulier)

2011

140.000 km

En we hebben een winnaar in de categorie enorm ruime vakantiewagen! De Ford Galaxy is misschien wel de beste grote auto ooit gebouwd als het gaat om het beste totaalplaatje. Zeker in deze uitvoering. Je hebt meer dan 200 pk onder de rechtervoet, de Platinum-uitvoering biedt de meeste luxe die je je maar kunt wensen en de Galaxy is RUIM. Het meest bijzondere is als je op een bergpas de eerste hairpin neemt. Deze auto’s hebben een wegligging. Natuurlijk, het is geen Lotus Elise, maar voor het type auto stuurt het erg aangenaam.

Het is niet te sportief ofzo, maar je hebt altijd controle. In het budget zijn er voldoende exemplaren te vinden. De kleinere motor (1.6 SCTi met 160 pk) en Platinum-uitvoering zijn het beste te vinden. Als de ruimte iets te veel van het goede is, kun je ook op zoek naar een S-Max met gelijkwaardige motor en uitrusting.

Seat Alhambra 1.4 TSI Style DSG (7N)

€ 14.900

2011

95.000 km

Wie Galaxy zegt, zegt Sharan! Maar om eerlijk te zijn, raden we dat af. Op het moment dat wij keken, was de Sharan aanzienlijk duurder dan de Galaxy. Dit terwijl de Galaxy op de meeste meetbare punten beter is. De motor, bak, het onderstel en uitrusting is in het voordeel van de Ford en dat dus voor een lagere prijs. Maar er is ook een zustermerk van VW dat exact dezelfde auto verkoopt. Ja, ook de Alhambra is minder dan de Galaxy. Maar, de prijs is bij de Seat veel interessanter. Het verschil lijkt gebruikt groter te zijn dan nieuw!

Overigens heeft de Alhambra wel een paar troeven: de Spanjaard heeft meer ruimte dan de Galaxy in de aanbieding. Met name schouders en beenruimte, dus voor enorm grote mensen is de Sharalambra beter geschikt als enorm ruime vakantiewagen) en er kan een zwaardere caravan achter. De 1.4 TSI motor in combinatie met DSG lijkt op papier voldoende te zijn, maar de combinatie moet er zwaar aan trekken. Ook staat de combo niet aangeschreven als zeer betrouwbaar. Een 2.0 TDI handbak is wellicht een verstandigere en fijnere optie. Scheelt ook flink in de kosten, alleen is misschien lastiger te verkopen.

Mercedes-Benz E 350 Elegance Combi (S211)

€ 14.585

2007

145.000 km

Je kan diverse kanten uit qua E-Klasses. Een S210 55 AMG, een S211 E500 pre-lift, een S211 E350 facelift of een E200 S212. Onze tip: die laatste twee. De fijnste combinatie is de E350 met 272 pk in een luxe uitvoering en de 7G-tronic automaat. Een grote, koppelrijke V6 die op de Autobahn meer dan goed uit de verf komt. De stationwagons zijn enorm ruim, met de bank plat kun je 2 kuub mee nemen, terwijl een Alhambra op 2,5 kuub zit. Ja, zó ruim is de E-Klasse.

Er zijn zelfs zevenzits versies. Auto als deze maken duidelijk waarom oude Mercedessen zo lang door blijven rijden. Het zijn enorm fijne auto’s die eigenlijk niets verkeerd doen. Uiteraard is het geen sportwagen om mee te driften over de bergpassen, maar de auto is agiel genoeg en heeft een verrassend kleine draaicirkel. Het onderhoud is wel duidelijke prijziger dan bij Seat of Ford.

Toyota Alphard MZ G Edition (H10W)

€ 12.990 (Dld)

2007

130.000 km

We hebben nu drie usual suspects gehad. Daarom gaan we nu even kijken naar de wat minder voor de hand liggende auto’s voor hen die een enorm ruime vakantiewagen zoeken. En de Toyota Alphard zal zeker een paar wenkbrauwen doen fronsen, waarschijnlijk. De Alphard is een grote MPV waarbij luxe belangrijker is dan wat dan ook. Nu zie je dat weleens bij busjes, maar dit is geen Vito met lederen bekleding. Je hebt namelijk een verfijnd chassis met een geciviliseerde 3.5 V6, captain chairs en meer elektronica dan ze bij Cool Blue kunnen aanbieden.

De Alphard is alleen in Aziatische markten geleverd waar men aan de linkerkant rijdt. Maar het is minder erg dan je zou denken. Je zit erg hoog, rechtop en de Alphard heeft altijd een automaat. De achterste stoelen kun je opklappen naar de zijkant van de bagageruimte, in plaats van onder de vloer. Met de stoelen in positie is er geen bagageruimte.

Volkswagen Routan

€ 11.950 (Dld)

2008

140.000 km

Nee, geen Touran met een andere neus. Dit is de VW Routan. Ironisch genoeg is Volkswagen een van de weinige fabrikanten met een full-size MPV, blijkt dat de Amerikanen het helemaal niets vinden. Die houden niet van een 1.4 TSI of kleine diesel. De Routan is in feite een Chrysler Town & Country met VW neus. Het is een bijzondere auto, deze Routan. De motor is een 4.0 V6 met meer dan 250 pk, die bijzonder lui is. De automaat draagt daar aan bij.

Ook in het interieur is het niet typisch een VW. De afwerking is matig en de materialen goedkoop. Maar je hebt wel een rijke standaarduitrusting en zeer veel ruimte. De paar exemplaren die in Europa te koop staan hebben vaak een LPG-installatie. De motoren draaien daar prima op en het scheelt enorm, want de V6 is als Van Binsbergen in studententijd: niet presteren, maar wel zuipen.

Subaru B9 Tribeca

€ 13.950

2007

95.000 km

Nou ja, ‘knap’ voor de dag komen wordt lastig met deze auto. Dit had het meesterwerk van Subaru moeten worden. Een grote SUV met een zescilinder boxermotor (die je niet eens kon krijgen in een Porsche Cayenne nota bene!). Echter, de Tribeca is nog lelijker dan de eerste generatie Tribeca. Dit was zelfs zo erg, dat alle reclame-uitingen de achterkant lieten zien! Hilarisch. Nieuw was het een miskoop eerste klas, maar nu zijn ze geweldig.

Ja, het verbruik ligt vrij hoog, maar de rest van de onderhoudskosten vallen mee. Het is immers een Subaru. Het is niet een enorm ruime vakantieauto, maar je kan er met vijf tot zeven personen in. De prestaties zijn op zich niet verkeerd. De wegligging is op de veel te eng lichte besturing nog niet eens zo heel verkeerd. Zeker niet in dit overzicht. Het grootste nadeel: zie m maar weer eens te verkopen.

Buick Roadmaster Estate Wagon (BR8)

€ 9.500

1995

140.000 km (Dld)

Een Mercedes E-Klasse is leuk en aardig, maar het is slechts een ‘mid-size’ station. De Buick Roadmaster ‘Wagon is de favoriete auto van ondergetekende en de auto is briljant. De Roadmaster is een station-wagon op basis van de Chevrolet Caprice Classicm, maar dan (ietsje) luxer. De Roadmaster is positief hopeloos Amerikaans. Het ding staat op een ladderchassis en de 5.7 liter grote V8 levert relatief nauwelijks vermogen en voldoende koppel.

De rijervaring van deze ultieme en enorm ruime vakantiewagen is als Rutte tijdens een debat: heel erg onduidelijk, zeer vaag en geïsoleerd van wat er buiten allemaal gebeurd. Het voordeel is dat je drie zitrijen hebt en dat je je auto altijd terugvindt op een parkeerplaats. Niet alleen omdat je de een van de weinigen in Europa bent met een Buick Roadmaster, maar ook omdat de auto zowel aan de voor- als achterzijde uitsteekt op de parkeerplaats. Een hopeloze auto waar je hopeloos verliefd op wordt.

