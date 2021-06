Überzeldzame Porsche B32 te koop in Nederland - Autoblog.nl

De Porsche B32 lijkt trouwens op het oog helemaal geen Porsche.

Elke auto bestaat met een reden. Die reden kan een ellenlange zoektocht naar perfectie zijn. Of het voortborduren op succes. Het kan ook gewoon een hele simpele oplossing zijn voor een probleem dat je hebt als autofabrikant. In die laatste categorie vinden we de Porsche B32.

Dakar

We schrijven 1985 wanneer de Porsche B32 ter wereld komt. Het is de periode dat Porsche serieus bezig is met de Paris-Dakar rally en daarvoor de bijzondere 959 inzet. De Porsche 959 was ooit samen met de Ferrari F40 één van de snelste straatauto’s ter wereld, maar wat de 959 altijd bizar maakte is het feit dat het van origine een rallyauto is. Vering die je met een druk op de knop kunt verlagen en verhogen, een versnellingsbak met één kruipversnelling, noem het maar op. De auto moest zichzelf gaan bewijzen in de Paris-Dakar rally in 1985.

Ondersteuning

De Paris-Dakar rally is zwaar en daarom rijden er altijd ondersteuningsploegen mee met de rallyrijders. Meestal in busjes of vrachtwagens. Porsche zocht ook een gepast ondersteuningsvoertuig. Dit voertuig moest ruimte hebben voor reserveonderdelen, maar ook zijn mannetje kunnen staan in het onverharde. Porsche zag er wel brood in om een Volkswagen Transporter (T3) Syncro te gebruiken. Deze lijkt in de basis wel wat op de 959: vierwielaandrijving inclusief een ‘Gelände’-versnelling (kruipversnelling). Als een pakezel voor een bergtocht is zo’n T3 echt prima. Maar als snelheid uitmaakt, heb je een probleem. Zo’n T3 Syncro kan een 959 nooit bijbenen.

B32

De oplossing is, zoals gezegd, erg simpel. Porsche lepelde de 3.2 liter grote flat-six van een 911 Carrera achterin de T3 om zo de Porsche B32 te creëren. De T3 was vrij traag, maar de B32 versie kon 185 km/u! Zo werd het toch een beetje het bus-equivalent van een 959, want deze voor de rally ontwikkelde T3 kon zo ook aardig wat dikke auto’s bijbenen op de Autobahn. Zo schrijft Dieter Steinhauser, baas van carrosserie en aerodynamica van Porsche:

In the 80s we used prototypes of this model as VIP-Shuttle from Stuttgart Airport to Porsche R+D in Weissach. This car was real fun on the Autobahn. GTI drivers couldn‘t believe their eyes … Dieter Steinhauser

Zeldzaam

Waarom heb je wellicht nog nooit gehoord van de Porsche B32, de gaafste bus van de jaren ’80? Omdat ze retezeldzaam zijn. Serieproductie kwam er nooit en de uiteindelijk door Porsche zelf gebruikte exemplaren zijn de enige die bestaan. Er zijn slechts zeven gebouwd.

Eén daarvan is deze grijze. Stiekem is ‘ie perfect. Hij ziet er namelijk uit als een doodnormale T3, enkel de Fuchs-velgen zouden verraden wat je echt in huis hebt. Het gaat om 231 pk en 284 Nm. En vergeet de Volkswagen-logo’s: deze Porsche B32 heeft een VIN-nummer van Porsche.

Je moet geluk hebben om een Porsche B32 te vinden, maar dit exemplaar staat te koop bij Porsche Centrum Gelderland. Het gaat dus om één van de zeven en hij ziet er tiptop uit. Deze is extra speciaal omdat hij gebouwd is voor de CEO van Porsche van 1981 tot 1987: Peter W. Schutz. Helaas kan ‘ie niet op grijs kenteken, want het gaat om de personenversie. Geld besparen gaat echter sowieso lastig worden. Want wat ‘ie mag kosten is niet bekend, maar reken er niet op dat ze er goedkoop vanaf willen. Dan maar al je vrienden meenemen in de leukste topsnelheid-run op de Autobahn die je kunt hebben.

Foto’s: Porsche Centrum Gelderland.