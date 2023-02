In een paar weken tijd duikelt de prijs met duizenden naar beneden. De enorme afschrijving van gebruikte Tesla’s is, eh, enorm.

Het hebben van een Tesla is ‘heet’. Het is een snel groeiend automerk en het ziet er naar uit dat dat voorlopig wel zo zou blijven. Als je een EV zoekt, zijn er weinig betere alternatieven als het gaat om het elektrische aspect van de EV. Dus qua range, efficiency en het accupakket.

Dit zorgde voor lange tijd voor enorm hoge prijzen van gebruikte Tesla’s. In de meeste gevallen moet je even wachten op je nieuwe Tesla en een gebruikte ziet er al jaren precies hetzelfde uit. Dus waarom daar niet voor kiezen?

Echter, Tesla heeft in de VS de prijzen flink aangepast. Lees: verlaagd. En dat zorgt voor een probleem voor de afschrijving van gebruikte Tesla’s. Die is dan ineens enorm. Volgens marktanalist ‘ iSeeCars‘ denderde de restwaarde van gebruikte Tesla’s als een baksteen. In vergelijking met de gemiddelde markt, zakte de waarde gemiddeld 3 keer harder van een gebruikte Tesla.

Waardedaling

De waarde van een Tesla daalde met 4,8 procent, tegen 1,5 procent van het marktgemiddelde. In verhouding doet de Tesla Model 3 het slechtst. Daarvan zakte de waarde met 5,2 procent.

Ook de nieuwe Model Y zakte flink: met 4,8 procent. Dit heeft trouwens niets te maken met het feit dat het geen populaire auto’s meer zijn. Het betekent simpelweg dat de mensen die eerst gingen shoppen voor een jong gebruikte, erachter komen dat ze nu ook een nieuwe kunnen kopen.

Wel opmerkelijk is de sterke waardedaling van de Model X en de Model S. Deze modellen kregen namelijk geen prijsverlaging. Wel kun je nu de vernieuwde S en X krijgen, plus de misselijkmakend snelle Plaid-modellen.

Verklaring enorme afschrijving gebruikte Tesla’s

Uiteraard moeten we het relevant maken voor Nederland én uiteraard de nodige kanttekeningen plaatsen. Ten eerste: in Nederland zien we nog niet van dit soort schommelingen. In Nederland is de aanschaf één ding qua kosten, maar het gebruik is meestal duurder. Nederlanders geven relatief veel geld uit aan een auto die daarna minder kost (de EV dus).

Natuurlijk, de bijtellingsknallers komen massaal de markt op straks. Dit zal wel iets voor een daling kunnen zorgen, maar in principe zullen ook die auto’s bovengemiddeld courant zijn. Noem maar eens een EV uit 2019 die in de buurt komt qua specificaties. Precies. Die 31.000 occasions zullen alsnog als warme broodjes over de toonbank gaan.

Tweede kanttekening: ja, op sommige markten als de VS is de afschijving op gebruikte Tesla’s ineens enorm. Dat is één manier om er naar te kijken. De markt was daar dusdanig verpest dat nieuwe auto’s 10-15 mille boven de vraagprijs verkocht werden en de occasions daardoor ook duurder worden.

Op het moment dat de nieuwe auto’s ‘de normale prijs’ worden, zakken de occasions gewoon mee. Dus in principe heb je eventjes mazzel gehad met de prijs, nu zitten de auto’s weer op het vertrouwde niveau.

