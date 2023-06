VW’s nieuwe EV-platform komt toch in 2026, tot 1.700 pk

De sky is the limit bij het nieuwe platform van Volkswagen.

Je kunt zeggen van Volkswagen wat je wil, maar ze hebben in ieder geval niet de boot gemist met de opkomst van EV’s. Ze hadden al vroeg de e-Golf en de e-up, nu hebben ze de ID-modellen en ze zijn inmiddels alweer een nieuwe lichting EV’s aan het voorbereiden. Dit terwijl sommige fabrikanten nog maar net begonnen zijn met elektrische auto’s.

We weten al een tijdje dat de Duitsers bezig zijn met het SSP-platform, wat het MEB-platform moet opvolgen. Dat is de architectuur die momenteel de basis vormt voor alle ID-modellen, plus de Cupra Born, Skoda Enyaq en Audi Q4 e-tron.

De eerste auto op het nieuwe SSP-platform zou in 2026 komen, maar die planning kwam de laatste tijd onder druk te staan. Er werd gesproken over uitstel tot 2028 of 2029. Grote baas Oliver Blume laat vandaag echter weten dat Volkswagen alsnog mikt op 2026.

Het SSP-platform (eigenlijk dubbelop, want SSP staat voor Scalabe Systems Platform), moet een grote sprong voorwaarts zijn ten opzichte van het huidige platform. De gemiddelde laadtijd van 10 tot 80% moet bijvoorbeeld 12 minuten worden. Bij de huidige modellen is dat 35 minuten.

Qua software moet het ook een flinke upgrade worden. SSP moet autonoom rijden op niveau 4 mogelijk maken. Grote vermogens zijn ook geen enkel probleem, want Oliver Blume heeft het over vermogens tot maar liefst 1.700 pk. Daar hoef je niet op te rekenen bij je volgende Volkswagen, maar Audi, Lamborghini en Bentley kunnen hier wellicht wat mee.

2026 duurt nog even, maar gelukkig komt er nog een tussenstap in de vorm van het MEB+-platform. Die moet laadvermogens tot 200 kW mogelijk maken. Volkswagen had het in december ook over een range tot 700 km, maar dat heeft de ID.7 ook al.

Bron: Autocar