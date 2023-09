Campers gaan heel veel duurder worden

De overheid gaat campers keihard aanpakken door ze duurder te maken.

Sinds corona zien we een enorme toename van kampeerwagens. Dan ben je lekker op jezelf aangewezen en kun je heerlijk zelfstandig op vakantie. Op een weg rijden waar iedereen rijdt om naar een parkeerplaats te rijden waar nog meer van de gemotoriseerde polyester slaapbussen geparkeerd staan.

Ok, iets minder zelfstandig en ‘vrij’ dan de folder doet geloven, maar je zit in je eigen omgeving. Toch iets dat je bij een hotel niet hebt. Daarbij is een camper een goede investering, want ze behouden hun waarde. Dat is mede dankzij de relatief lage kosten. Maar die tijden zijn voorbij. Ook camperbezitters moeten binnenkort meer geld aan de overheid geven.

Campers duurder

Uit de miljoenennota van gisteren blijkt dat kampeervehikel-eigenaren financieel de klos zijn binnenkort. Campers gaan duurder worden. Wat is er dan aan de hand? Nou, het kabinet wil twee dingen eventjes aanpakken en daar zal de camperbezitter het meest van merken. Ten eerste: de vrijstelling van de aanschafbelasting (BPM) gaat eraan. Op dit moment is de camper vaak een oude bedrijfsauto waar initieel geen BPM over betaald werd. Maar vanaf 2025 moet op elke bedrijfsauto gewoon BPM worden afgerekend.

Nee, de grotere maatregel die er echt inhakt, is die van de motorrijtuigenbelasting. Als je een camper hebt, betaal je weliswaar wegenbelasting (MRB), maar slechts een gedeelte: slechts 25%. Nu is dat alsnog een redelijk bedrag, want in veel gevallen is een camper een diesel en vrij zwaar.

Alsnog een halftarief

Het is de bedoeling dat het kwarttarief een halftarief wordt in 2026. Dat kan redelijk oplopen. Tel daarbij op dat de dieselaccijns binnenkort weer omhoog gaat en dat er in veel gevallen fijnstoftoeslag betaald dient te worden, daar veel campers al wat ouder zijn.

Maar okay, nu bekijken we alles van de negatieve kant. Is hier ook een logische verklaring? Daarom is het tijd voor de oh zo belangrijke gepatenteerde Autoblog Nuance (die door @pomoek zeer gewaardeerd wordt). Nou, kijk, op zich is het wel een beetje begrijpelijk, want ze zijn erg populair. Er zijn op dit moment namelijk 181.075 campers. Ja, iedereen gaat op vakantie met een caravan of camper!

Ondanks dat die voor recreatie dienen, wordt er wel degelijk mee gereden. Hoe tof een kwarttarief ook is, waarom moet deze speciaal voor campers gelden en niet voor alle bussen? En alsnog, een halftarief is alsnog een korting van 50% ten opzichte wat je betaald voor een reguliere dieselauto. Dus ja, campers worden duurder, maar relatief gezien valt het allemaal mee.

Via: De Telegraaf en natuurlijk gewoon de miljoenennota.