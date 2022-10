Mansory Phantom is bijna ingetogen cool

Totdat je het interieur van de Mansory Phantom ziet.

Je kan zeggen wat je wil van Mansory, maar ze geen niet op. De Duitse veredelaars zijn al jaren aan de weg aan het timmeren als het gaat om de meest bijzondere creaties. Het is zeker niet voor iedereen weggelegd, zowel qua financiën als uitstraling moet het natuurlijk wel bij je passen.

Maar wat je niet kan zeggen, is dat ze het zich makkelijk maken. Het is niet een kwestie van een andere turbo, wat plastic, grote wielen en een paar koolstofvezel versieringen zoals ABT, Dahler of Manhart doen. Nee, ze gaan écht aan de slag bij Mansory. In dit geval hebben ze een Rolls-Royce Phantom onder handen genomen.

Mansory Phantom: is ‘ie mooi?

Is het mooi? Is het lelijk? Of is het eigenlijk niet zo relevant? Kijk eens wat ze allemaal hebben gedaan. De auto is voorzien van een complete bodykit met een nieuwe voorbumper, dikke sideskirts en een nieuwe achterbumper.

De auto is helemaal zwart, maar voorzien van de nodige oranje accenten. Bij de naafdoppen, de pinstripe en het logo komt de kleur van Nederland terug. Tevens zijn er twee spoilers op de Mansory Phantom, eentje op het dak en eentje op de kofferklep.

De wielen lijken vrij beschaafd, maar meten toch 24 inch in diameter! Dat is 2 inch groter dan de al behoorlijk oversized wielen van de RS6, om even een voorbeeld te noemen. Uiteraard zijn er verder nieuwe uitlaten en is de auto flink verlaagd. Om heel eerlijk te zijn, de Mansory Phantom ziet er best tof uit. De oranje details in de grille en de LED-lampjes zijn wellicht net even iets te veel van het goede.

Interieur

Uiteraard is Mansory compleet los gegaan op het interieur. Dat vinden wij toch altijd een beetje vreemd. Kijk, we geloven best dat ze bij Mansory een keurig atelier hebben met prima werknemers. Maar het is net als je Anthony Hopkins uit Silence of the Lambs haalt en die rol vervangt door die dude die Ludo Sanders speelt in Goede Tijden Slechte Tijden. De film blijft vast wel goed genoeg, maar het is een rare keuze.

De koolstofvezel instaplijsten en carbon skirts vallen direct op als je in de Mansory Phantom stapt, net als het knaloranje interieur. Mansory heeft er wel echt werk van gemaakt. Uiteraard is ook de dakhemel van leder en natuurlijk is er zo’n sterretjeshemel met ontelbaar lampjes. Moeten die weleens vervangen worden eigenlijk?

Het enige waar Mansory zich heeft ingehouden is de motor. Ondanks dat de BMW V12 veel tuningspotentie heeft, is daar nauwelijks aanspraak op gedaan. De motor is volgens Mansory goed voor 610 pk en 950 Nm. Dat zijn indrukwekkende cijfers, maar vergeet niet dat ie standaard al 570 pk en 900 Nm onder de lange motorkap heeft liggen.

