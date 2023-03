Nederlandse mevrouw ontwerpt héle bijzondere Rolls

Ze heeft het Rolls-Royce wel lastig gemaakt, want het heeft vier jaar gekost om deze Phantom Syntopia te maken.

Het personaliseren van auto’s in populairder dan ooit. En dan praten we vooral over de duurste segmenten. De Tailor Made- en Bespoke-afdelingen draaien overuren. Rolls-Royce laat nu de zoveelste Bespoke Phantom zien: de Syntopia. Deze is nog nét wat specialer dan alle andere Bespoke Phantoms.

Volgens Rolls-Royce is dit technisch gezien de meest complexe Bespoke uitvoering die ze gemaakt hebben. Dat is de schuld van een Nederlandse dame, Iris van Herpen. Zij heeft namelijk deze speciale uitvoering ontworpen.

Iris van Herpen schijnt een bekende modeontwerpster te zijn, die onder andere outfits voor Lady Gaga heeft ontworpen. Dat belooft niet veel goeds voor deze Rolls-Royce Phantom… Gelukkig valt de buitenkant nog reuze mee.

De auto lijkt op het eerste gezicht ‘gewoon’ donkerblauw, maar in werkelijkheid gaat om een unieke lak, genaamd Liquid Noir. Dit is een kameleonkleur, waarin paars, blauw en goud verwerkt zit. Op de motorkap is een zebrapatroon te zien, wat in werkelijkheid golven voor moeten stellen. Water is namelijk het overkoepelende thema bij deze auto.

Dit is ook terug te zien in het interieur, waar er een enorm druk golfpatroon in de hemelbekleding te zien is. Die bestaat uit één stuk leer, waar het complexe patroon in uitgesneden is. Daarnaast zijn er ook 995 ‘sterren’ in aangebracht. In de rest van de auto zijn er ook nog allerlei bijzondere details en patronen te vinden.

Rolls-Royce heeft in deze Phantom Syntopia ook voor het eerst geur gebruikt om een auto te personaliseren. In de hoofdsteunen zit een speciaal mechanisme wat parfum verspreidt in het interieur. Dat is niet zomaar een luchtje, maar een unieke parfum met een basis van cederhout en hinten van leer, roos en citroen. Een nieuwe auto rook nog nooit zo lekker.

Volgens Rolls-Royce heeft de hele ontwikkeling en uitwerking in totaal vier jaar in beslag genomen. Ze hebben het kennelijk op hun gemakje gedaan, want er is bijvoorbeeld 3.000 (!) uur gestoken in het ontwikkelen van de lak. Het vervaardigen van de bijzonder hemelbekleding nam 700 uur in beslag.

Alleen al vanwege de manuren moet dit gruwelijk veel geld gekost hebben. Mevrouw Van Herpen zal als ontwerpster met wereldfaam ook niet de goedkoopste zijn. Helaas maakt Rolls-Royce niet bekend wat dit grapje gekost heeft. Ze laten alleen weten dat deze auto binnenkort naar een privécollectie gaat.