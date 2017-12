Enorme run op winterbanden zorgt voor opschudding

De term 'het zwarte goud' is dezer dagen niet van toepassing meer op olie, maar op winterbanden.

Hadden we het eerder vandaag al niet over het spreekwoord ‘als het kalf verdronken is, dempt men de put’? Hier in het zonnige Zuiden heeft de sneeuw alweer grotendeels zijn vloeibare vorm aangenomen, maar kennelijk is er in het hele land een enorme run op winterbanden ontstaan. Twijfelaars die gegokt hadden op een zachte winter en/of een broos vertrouwen hebben in hun skills achter het stuur, togen alsnog massaal naar de bandenboer om winterbanden te laten monteren. Dit met alle gevolgen van dien.

Regionale kranten als De Stentor en Omroep Zeeland reppen over overwerkte garagisten die een stuk of vijftig sets banden verwisselen per dag. Dan nog lopen de wachtlijsten, in sommige gevallen tot wel twee weken. Dat laatste leidt dan weer tot korte lontjes en ergernis van mensen die ‘druk, druk, druk’ zijn. Gerrit Rook van Profile Tyrecenter in Kampen meldt:

Je probeert wat te regelen als mensen nu bellen, maar dat lukt niet altijd. De planning staat al weken vol. Het is echt aanpakken. We proberen iedereen zo goed mogelijk te bedienen, maar het houdt een keer op.

Gerrit’s concullega Marion Kalvenaar voegt er aan toe:

Het was al druk, maar er komen ook mensen die denken dat ze à la minute geholpen kunnen worden. Dat is zo jammer. Als het sneeuwt denken ze er pas aan. Da’s elk jaar hetzelfde, daar verandert niets in. We kunnen kijken of we zo snel mogelijk kunnen helpen, maar we hebben al veel afspraken. We moeten wel prioriteiten stellen. Niet dat particulieren niet belangrijk zijn, maar we hebben ook veel zakelijk verkeer en we hebben de gemeentelijke voertuigen, zoals de strooiwagens van de ROVA. Als die een lekke band hebben gaan ze wel voor.

Volgens de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland (VACO) moeten klanten een beetje geduld opbrengen. Hun leden doen heus hun best:

Veel mensen komen bij de bandenbedrijven om winterbanden (video) vragen en willen dan natuurlijk ook snel geholpen worden. Als dat niet meteen kan, dan stuit dat soms wel op onbegrip. Het is ontzettend druk, de normale afspraken moeten uiteraard ook doorgaan en de bandenspecialisten draaien heel veel uren. Ze proberen echt iedereen zo goed mogelijk te bedienen.

Volgens de VACO rijdt slechts 35 procent van de Nederlanders op winterbanden, ondanks dat het voor de meeste leaserts standaardprocedure is om de switch te maken. Dit cijfer suggereert dat de meeste particulieren niet zoveel heil zien in wintersloffen. Maar de recente code rood en de daaruit volgende ellende heeft de discussie weer doen oplaaien of winterbanden (bij winterse omstandigheden) niet verplicht moeten worden net als in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Laat je eigen bespiegelingen los over deze kwestie, in de comments.

Image-Credit: Audi RS5 op winterbanden in de zomer via autojunk