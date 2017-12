Novitec neemt de Tesla Model S bij de kladden

Tesla Model Schnell

Novitec blijft maar merken aan hun portfolio toevoegen om te verswekkeren verfraaien. Aanvankelijk beperkte de Duitse tuner tot Italiaanse producten, maar al enige tijd nemen ze ook Rolls-Royce’s en McLarens te grazen. De uitbreidingsdrang eindigt daar echter niet, want sinds deze zomer kan je ook met je Tesla terecht in Stetten.

Tenminste, als de Tesla in kwestie een Model X (rijtest) was. Voor de Model S die al veel langer op de markt is hadden ze nog niks in de aanbieding. Misschien was de gedachte dat de Model X wat meer tot de verbeelding spreekt bij mensen die het rijden in een opvallende auto wel zien zitten.