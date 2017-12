Koop 18 identieke Porsche 911 GT3’s in Enschede*

Hoppakee, achttien GT3's in Enschede!

Waar velen (link) al een moord zouden doen voor één Porsche 911 GT3 (gelifte rijtest), biedt Oldenhof Auto’s in Enschede gewoon 18 stuks aan. De auto’s zijn gebouwd in 2015 en hebben nog niks, nakkes, nada gereden. Extra bizar: ze zijn allemaal identiek. Je kan kiezen uit elke kleur, zolang het maar wit is. Tevens zijn de auto’s uitgevoerd met het Clubsport Pakket en hebben ze de carbon sportstoelen met zespuntsgordels. Doch wat is het verhaal achter deze auto’s?

Noest onderzoekswerk wijst uit dat de partij al een tijdje te koop wordt aangeboden. Porsche Gelderland zou naar verluidt benaderd zijn om het zwikje Porkers over te nemen, maar zij hapten niet toe. De huidige verkoper verkoopt de auto’s volgens een man in water afstotende winterjas in opdracht. De netto exportprijs voor een enkel exemplaar bedraagt 134.500 Euro. Of je bulk korting krijgt als je de hele mik meeneemt, weten we niet. Eerder zagen we zoiets wel bij een stel RS6-en van Carlink.

18 halen, 17 betalen?

*de auto’s staan niet in Enschede, maar het bedrijf dat ze aanbiedt is daar gevestigd.