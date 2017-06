Enorme schuldenlast dankzij private lease

De volgende financiële crash: goedkope deals op het gebied van autofinanciering.

Toezichthouders en banken maken zich namelijk steeds meer zorgen over de enorme schuldenlast die is ontstaan door de populariteit van private lease. Volgens de Britse Financial Conduct Authority heeft de opkomst van deze lease-constructies geleid tot een structurele verandering in de manier waarop mensen een auto kopen. Op dit moment worden 90% van de nieuwe auto’s gefinancierd met een soort persoonlijk krediet, in 2009 was dat nog 50%. Naast een toenemende inflatie, een slechte munt en een Brexit, hebben de Britse banken dus nog een extra probleem waar ze rekening mee moeten houden. De autoriteiten uit Groot-Brittannië en ook de Verenigde Staten gaan daarom onderzoeken hoe de markt voor autofinancieringen strakker geregeld kan worden.

De gevaren rondom private lease zijn divers. Zo kijken de financiële instellingen lang niet altijd of de betreffende persoon die het leasecontract afsluit dat wel kan betalen. Ook is het mogelijk dat de rente gaat stijgen en dat mensen hun maandelijkse betalingen niet meer kunnen voldoen. Daarnaast is het gevaar dat de restwaarde van de auto’s veel lager dan gedacht blijkt te zijn. In de financiële wereld wordt al gevreesd dat niet-terugbetaalde autofinancieringen kunnen leiden tot een soortgelijke crash als wat er in 2007 met hypotheken gebeurde.

The next debt bubble is building before our eyes – the only hope is that this time the Bank and the FCA aren’t asleep at the wheel.

Image credit: Evoque schaalmodel van hartphotography op autojunk.nl.