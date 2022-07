Het is over en uit voor de Nissan Leaf

Nissan kan hem net zo goed de Leave noemen, want de carrière van de Leaf is naar verluidt achter de rug.

Alles moet ergens beginnen. En om te lukken, moet je eigenlijk eerst een beetje té ambitieus zijn. De eerste Nissan Leaf (of LEAF, want officieel is het de afkorting voor Leading Environmentally friendly Affordable Family car) leek wel erg ambitieus en dankzij de tekortkomingen van EV’s des tijds, was dat misschien ook wel een klein beetje zo.

Nissan Leaf

Nissan snapte echter wel dat ze met de Leaf een pionier in handen hadden voor elektrisch rijden. Een auto die de voor- en nadelen goed in beeld zou brengen. En tegelijkertijd een auto die een sterveling nog zou kunnen betalen ook. Met vele tussentijdse updates heeft Nissan de Leaf tijdig bijgehouden en vanaf de tweede generatie was het stiekem best een aantrekkelijke deal.

Einde nabij

Toch is de auto een beetje het beste van het eerste. Inmiddels is de techniek veel verder en begint de Leaf achter te lopen. Eigenlijk moet er dus een nieuwe generatie komen. Maar die komt niet. Volgens Automotive News is het klaar met de Leaf. Het is tijd voor een nieuwe generatie Nissan EV. Een nieuwe middenklasse EV van Nissan moet ‘meer aansluiten op de wens van de koper’. Er komt dus wel qua prijs en segment een gelijkwaardige auto ooit weer terug, maar de naam Leaf is daarvoor geen zekerheid.

Succes

Toch heeft de Nissan Leaf goed werk geleverd. Nissan heeft er ruim 570.000 gebouwd waarvan net geen 14.000 nieuw de Nederlandse bodem bereikten. Wel merkt Nissan duidelijk dat de verkoopcijfers aan het dalen zijn. Dat terwijl hun aankomende EV SUV genaamd Ariya het stokje moet overnemen. Wanneer de Leaf precies de pijp aan Maarten geeft is niet bekend, maar verwacht dat het niet lang meer duurt.