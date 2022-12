Deze kerstboom heeft de duurste accuvoeding ooit

Je kerstboom van stroom voorzien met een 33.000 euro kostende accu, dat moet toch voordeliger kunnen?

De accu is waar het meeste om te doen is bij een EV. In de huidige line-up van EV’s in de wereld is de accu dermate groot dat een auto prima van stroom voorzien kan worden. Toch heeft het ook andere voordelen dan enkel de elektromotor voeden. Dat laten bijvoorbeeld Hyundai en Ford al een tijdje zien met hun ‘V2X’-oplossingen. Dat betekent dat de stroom uit de accu’s ook gebruikt kan worden om andere dingen van stroom te voorzien. Zo kun je ergens zonder vaste stroomvoorziening alsnog gebruik maken van elektrische apparaten. Sterker nog: Ford meent dat de F-150 Lightning een gemiddeld huis drie dagen van stroom kan voorzien indien dat nodig is.

Nissan Leaf V2X

Ook Nissan heeft nu V2X toegevoegd aan de recent ververste Leaf en kan dat nu mooi gebruiken voor een stukje marketing. Dat de elektrische Nissan een hardloper is weten we en in het Verenigd Koninkrijk is nu een mooie mijlpaal gehaald. De Nissan-fabriek in Sunderland schroefde namelijk hun 250.000ste Leaf in elkaar. Daarom staat er nu een Leaf met 250k-stickers prominent voor de Sunderland-fabriek, inclusief kerstverlichting. En laat dat nou net zijn waar de V2X-functie handig voor is, want de verlichting wordt van stroom voorzien middels het V2X-systeem van de Leaf. De feestelijke Leaf is dus niet alleen een mijlpaal, het is ook het aggregaat. Nissan noemt het dan ook tijdelijk het V2X-Mas Tree-systeem. Wat moet werken in de marketing van een automerk toch een leuke baan zijn.

Lekker feestelijk dus, en dat om twee redenen. Van die 250.000 Leafs hebben er een kleine 15.000 de Nederlandse bodem bereikt, maar daar heeft de Leaf dan ook al sinds 2011 de tijd voor gehad. De huidige Leaf kan voor 35.090 euro van jou zijn. Inclusief dus de mogelijkheid om je kerstboom van stroom te voorzien vanuit de accu.