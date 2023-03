Fastned maakt een enorme omzet, maar hoe zit het met de winst?

Omzet is één, winst is twee. Dat eerste zit wel goed bij Fastned, maar hoe zit het met het tweede?

In principe is het natuurlijk hartstikke logisch, aangezien er steeds meer elektrische auto’s op de Nederlandse wegen verschijnen, moet er ook steeds meer geladen worden. Dat laden kost geld en dus stijgt de omzet van aanbieders van laadmogelijkheden. Zoals Fastned.

En inderdaad, als we de cijfers van dat bedrijf van vorig jaar bekijken, zie je dat er een enorme sprong is gemaakt in de omzet. Die is bijna verdrievoudigd ten opzichte van een jaar eerder. In totaal schreven de ladende mensen bijna 36 miljoen euro bij op de rekening van Fastned.

Omzet Fastned groeit, maar doet de winst dat ook?

Laten we -gewoon omdat we dat kunnen- eens wat cijfertjes oplepelen. Fastned had in 2022 218.000 klanten. In totaal laadden die 2,3 miljoen keer hun auto op. Dat deden ze bij 1237 snelladers die het bedrijf heeft. Wat overigens ook een grote groei is.

Daarmee zette Fastned dus 36 miljoen euro om. Genoeg dus voor een flinke winst, zou je denken, zeker met de gestegen prijzen die ze rekenen. Zou je denken inderdaad, want onderaan de streep maakt het bedrijf nog altijd een enorm verlies. Er werd namelijk ruim 22 miljoen in rode cijfers in de boeken geschreven…

Waarom maakt dat bedrijf geen winst?

Hoe kan dat, zul je je afvragen… Kopen ze de stroom soms heel duur in en verkopen ze die te goedkoop? Of betalen ze te veel huur voor de plekken waar de laadstations worden gebouwd? Of verdient de directeur veel te veel?

Nee hoor, niets van dat alles. Fastned maakt nog altijd zo’n verlies omdat er enorm geïnvesteerd wordt in nieuwe laadstations, dat is alles. Je kunt het verlies dus eigenlijk zien als investering. Want als al die stations er eenmaal staan, kan het geld scheppen beginnen.

Tot die tijd is het dus even sappelen bij Fastned, maar dat duurt -vast- niet lang meer…