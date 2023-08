Maak je 5 Serie dikker met de M Performance parts!

De 5 Serie met M Performance parts is net even een tandje dikker. Dik.

De BMW 5 Serie is onlangs onthuld en dat betekent dat we nu kunnen we wachten op een hele hoop variaties op dat thema. Zo konden we gisteren de extra lange 5 Serie met lange wielbasis verwelkomen. Dit model is er speciaal voor de Chinese markt, daar waar men zich graag laat rijden.

Voor vandaag hebben we weer een knaller voor je, want BMW heeft de Performance-lijn klaar voor de G90-generatie van de BMW 5 Serie en uiteraard de BMW i5, dat gewoon de elektrische variant is.

Carbon onderdelen

Aan de buitenkant zien we de nodige modificaties. denk aan carbon spiegelkappen, al dan niet met een extra vinnetje erboven op. En wat dacht je van een carbon antenne-vin? Daar kun je toch niet zonder?

Nou, die zit er ook bij! Uiteraard ontbreekt de carbon spoilerlip niet. Nu de kont van de 5 Serie een beetje Prius-esque afloopt, is die achterspoiler wel een goede optie.

Uiteraard kun je kiezen uit de nodige lichtmetalen velgen. Ze zijn alleen beschikbaar in zwart of bicolor. Achter die velgen zien we wel extra dikke BMW performance remmen met geventileerde schijven. Cool! Als ultieme kers in de appelmoes is er de verplichte BMW Performance striping stickerset.

BMW 5 Serie M Performance parts voor het interieur

Voor het interieur zijn er ook enkele upgrades, alhoewel ze erg subtiel zijn. Zo is r een BMW M performance vloermat en die doet zijn werk beter dan een non-M Performance exemplaar, toch? Oh, en er zijn M performance instaplijsten.

Interesse? Alle onderdelen kun je los bestellen bij de lokale BMW-dealer. De levering is tegelijkertijd met de nieuwe 5 Serie, dus in oktober van dit jaar (2023 alweer). Tip: ga wel voor die rode kleur, want deze ziet er geweldig uit.