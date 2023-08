Twotone BMW X7 tart de goede smaak

Da’s wakker schrikken, deze twotone BMW X7 is niet bijzonder subtiel.

BMW’s zijn altijd populair geweest bij mensen met veel geld, maar niet zozeer goede smaak. Ondergetekende heeft geen smaak en heeft een BMW gehad, dus is het waar. In sommige gevallen moet je de boel de boel laten en er niet al te veel aan gaan rommelen. Net als met Eurodance-covers uit de jaren ’90: het wordt al snel fout.

Dat is ook het geval met de BMW X7 (generatie G07) van Larte Design. Daarbij dachten ze dat het een goed idee was om de lelijkheid te omarmen en daar juist verder op door te borduren. Nu heeft een standaard X7 wel wat en is het (net als heel veel Duitse auto’s) afhankelijk hoe je ‘m configureert:

Want kijk, als je 7 mille (€7.094) stukslaat op een Individual lak, 4 mille (€4.409) voor de Styling 757 velgen en nog eens 5 mille voor het BMW Individual Tartufo leer, kun je er best wel wat van maken.

Twotone BMW X7 van Larte Design

Maar bij Larte Design dachten ze, nee, dat kan veel sportiever en opvallender. De kleurstelling is twotone: grijs met zwart, zoals dat op een nieuwe 7 Serie ook mogelijk is.

het is niet alleen een andere kleurstelling, het is ook een veel aggressiever ogende auto dankzij het M Sportpakket (het is een X7 M60i) en de carbon motorkap met enorme luchtgaten. Verder zien we de gebruikelijke spoilers, diffusor en spoilerlip. De uitlaten zijn vier enorme kunstzinnig vormgegeven stortkokers.

De velgen zijn enorm: 23 inch in diameter. Natuurlijk de Saleen Sports Truck had dat 15 jaar geleden ook al, maar het blijk desalnietemin een flinke maat.

Meer power had gemogen, Jungs!

Wat dan echt tegenvalt, zijn de motorische verbeteringen. De motor is de bekende 4.4 V8 met twee turbo’s. In dit geval is dat de nieuwste S63B44. Deze is standaard al goed voor 530 pk, maar (heel veel) meer is mogelijk. In het geval van de Larte BMW X7 blijft de teller steken op 570 pk. Meer is meer, maar slechts 40 pk strookt niet echt met de extroverte looks.

Qua prijzen: de 22 inch wielen doen al 8 mille. Ook voor die koolstofvezel motorkap moet je 8 mille reserveren. Alles bij elkaar opgeteld staat hier ook voor 30 mille aan opties voor je neus. Dan is het de vraag aan u: ga je dat uitgeven aan Larte Design of de BMW Individual afdeling? Laat het weten in de comments en de winnaar krijgt een speciale vermelding in de Autoblog Podcast van @nicolasr!