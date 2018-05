Hier, de nieuwe M2 Competition met M Performance goodies

Maak er een echte racer van.

De nieuwe BMW M2 Competition is op het gebied van uiterlijk op een aantal punten te onderscheiden van een reguliere M2. Wil je écht duidelijk maken dat je de dikste M2 rijdt, dan moet je de M Performance catalogus van BMW M erbij pakken.

Splitters, stickers, een nieuw setje wielen en zelfs een dikke vette vleugel behoren tot de mogelijkheden. Ook op het gebied van rijeigenschappen heeft BMW iets sportievers in huis. Zo kan de M2 Competition bijvoorbeeld 20 mm worden verlaagd. Die nieuwe 19-inch velgen zijn overigens niet alleen uiterlijk vertoon. Volgens BMW wegen ze 3.2 kg minder in vergelijking met de reguliere 19-inch wielen. De velgen kunnen in de kleuren Jet Black of Frozen Gold besteld worden. Meer geknetter en agressie krijg je met het M Performance uitlaatsysteem. Dit is een RVS uitlaatsysteem met een titanium einddemper. Het systeem snoept 8 kg van het gewicht in vergelijking met het reguliere uitlaatsysteem.

Het echte feest zit hem natuurlijk in de stickers. Hiermee bespaar je 50 kg en de M2 Competition levert extra paarden. Want iedereen weet: hoe meer stickers, hoe meer paardenkrachten. Check de M2 Competition M Performance in das gallery.